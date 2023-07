Trust: soluzioni per lavorare durante il periodo estivo

Le vacanze sono dietro l'angolo ma il lavoro non accenna a diminuire, per cui abbiamo pensato ad una selezione di prodotti ideali per lavorare senza problemi in queste settimane, sia di Trust, ma anche una piccola wishlist disponibile su QVC.IT











https://www.qvc.it/alcatel- mw45-modem-hotspot-4g-lte.html

dida: Modem Hotspot 4G LTE per rimanere connesso ad alta velocità in qualunque momento

Mention: Alcatel su QVC.IT

Prezzo: €49,90





https://www.qvc.it/tp-link- smart-plug-wi-fi-per- controllare-gli- elettrodomestici-ricondiziona. html

dida: smart Plug wi-fi per il controllo intelligente degli elettrodomestici, anche a distanza. Sarà possibile pianificare timer per il controllo remoto tramite app e accendere e spegnere luci da ovunque ci si trovi.

Mention: TP Link su QVC.IT

Prezzo: €14,00 ricondizionato





https://www.qvc.it/fitquest- mini-tapis-roulant-da-tavolo- con-telecomando- ricondizionato.html

dida: mini tapis roulant per allenarti dalla sedia, progettato per allenamenti tonificanti, cardio e brucia calorie. Super silenzioso, è possibile allenarsi mentre si guarda la TV, o si ascolta la musica, o ancora si parli al telefono o si lavori. Design ultra compatto.

Mention: FitQuest su QVC.IT

Prezzo: €179,00 ricondizionato











Trust propone anche per quest’estate soluzioni smart per garantire un lavoro smart ed efficiente durante il periodo estivo, anche in luoghi come la montagna o il mare, attraverso il concetto di "Workation" ovvero l’unione delle parole work+vacation. Questo nuovo approccio al lavoro implica infatti la possibilità di lavorare senza essere in città, in modo da godere del relax durante la pausa pranzo o dopo il lavoro, senza dover rinunciare alla produttività lavorativa. La scrivania può quindi diventare facilmente vista mare o montagna!





BASE DI RAFFREDDAMENTO PER LAPTOP GXT 1125

Molto spesso con l’arrivo del caldo lavorare con il laptop è difficile, se non vuole saperne di raffreddarsi. Trust ha pensato a questa base di raffreddamento da tenere sulla scrivania. Grazie alla ventola integrata al suo interno, permette al pc di “stare al fresco” durante le sessioni di lavoro (o gioco) più “calde”. Una struttura che si adatta a qualsiasi laptop fino a 17.3” ed è regolabile fino a 190 mm per una migliore visualizzazione dei file aperti del pc. Con supporto removibile per il telefono permette di tenere sott’occhio il proprio smartphone, così che le notifiche non possano sfuggire. Prezzo: 59,99 euro



Ventilatore alimentato via USB – nella stagione estiva per lavorare, giocare o rilassarsi bisogna avere la mente fresca e la soluzione perfetta arriva da Trust con la sua ventola Blaze in metallo, grande e portatile per superare le ore più calde. Prezzo: 19,99 euro





Powerbank ultrasottile da 10.000 mAh – durante un’escursione o in campeggio, la fonte di energia per ricaricare i dispositivi potrebbe essere difficile da trovare. Il Powerbank ultrasottile di Trust è una valida soluzione per una ricarica in mobilità ed è anche sostenibile perché in plastica riciclata. Grazie alla sua dimensione ridotta può essere portato ovunque senza occupare spazio.

Prezzo: 29,99 euro.





