Sony ha annunciato oggi che si appresta ad avviare la call per i progetti di ricerca per il Sony Research Award Program a partire dal 15 luglio 2023. Il Sony Research Award Program è un programma di open innovation con cui Sony Group finanzia, tramite sponsorizzazione, la ricerca per progetti su tecnologie emergenti e innovative in collaborazione con i ricercatori del Gruppo stesso. Giunto alla sua ottava edizione, il programma si rivolge a università ed enti di ricerca, come gli istituti nazionali e le organizzazioni non profit con sede negli Stati Uniti, in Canada, in 17 paesi europei e in India.

Il Sony Research Award Program prevede l’assegnazione dei premi Faculty Innovation Award e Focused Research Award. I due riconoscimenti creano nuove opportunità per l’ambiente accademico di collaborare a ricerche all’avanguardia con l’obiettivo di portare all’introduzione di tecnologie rivoluzionarie.

Il Faculty Innovation Award sovvenziona i principali ricercatori per un anno con una somma fino a 100.000 $ per progetti di ricerca che possono rientrare in tre macrocategorie (IT, Dispositivi e Materiali, settore Biomedical & Life Science) rilevanti per gli attuali interessi di ricerca di Sony.

sovvenziona i principali ricercatori per un anno con una somma fino a 100.000 $ per progetti di ricerca che possono rientrare in tre macrocategorie (IT, Dispositivi e Materiali, settore Biomedical & Life Science) rilevanti per gli attuali interessi di ricerca di Sony. Il Focused Research Award sostiene la ricerca in 12 ambiti, con un contributo fino a 150.000$ per un anno, ed è maggiormente incentrato sulle aree di immediato interesse di Sony.

Per maggiori informazioni sui premi e sul regolamento per la presentazione dei progetti, consultare il sito: https://www.sony.com/en/SonyInfo/research-award-program/.

Dichiarazione di Hiroaki Kitano, Senior Executive Vice President e CTO di Sony Group Corporation

“L’obiettivo di Sony è “riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia” e la sua missione in ambito R&D è “aumentare il nostro livello di civilizzazione e rendere questo pianeta sostenibile”. Nei vari ambiti in cui la civilizzazione e la società prendono forma, la collaborazione con gli enti di ricerca esterni e il mondo accademico è fondamentale per Sony per sviluppare tecnologie che consentano ai creator di dare libero sfogo al loro potenziale creativo ed entrare in connessione con diversi utenti . Crediamo che il Sony Research Award Program offra importanti opportunità di collaborazione tra i ricercatori di tutto il mondo e Sony Group per lo sviluppo di tecnologie e innovazioni rivoluzionarie per un futuro migliore”.

Dichiarazioni dei beneficiari del premio:

Professor Zhou Yu, Columbia University (New York, USA)

“Lavorare con Sony negli ultimi tre anni è stata un’esperienza davvero piacevole. La sinergia tra il nostro rigore accademico e l’esperienza di Sony nel mondo dell’industria dà vita a un connubio potente che stimola la ricerca innovativa e ci fa avvicinare sempre di più alle applicazioni per la vita reale. Oltre a potenziare la qualità e l’importanza della nostra ricerca, questa partnership apre le porte a possibili collaborazioni future, condivisione di conoscenze e accesso a risorse all’avanguardia. Lavorare a stretto contatto con Sony alimenta la nostra passione per il Natural Language Processing avanzato e ci permette di fornire un importante contributo alle comunità accademiche e tecnologiche in senso più ampio, gettando le basi per progressi trasformativi nella comprensione, pianificazione e generazione dei dialoghi.”

Professor Stephen Morris, Università di Oxford (Oxford, U.K.),

“Ricevere un Sony Research Award ha trasformato il nostro gruppo di ricerca. Grazie all’interazione diretta con i ricercatori di Sony siamo riusciti a compiere enormi passi in avanti in termini di applicazione della nostra tecnologia di scrittura laser diretta nella produzione di dispositivi con display a cristalli liquidi e relative tecnologie. Questa collaborazione ci ha permesso di modellare le nostre simulazioni ed esperimenti in linea con le sfide che limitano attualmente la tecnologia e al tempo stesso attuare nuove scoperte scientifiche.”

Professor Arpita Patra, Indian Institute of Science (Bengaluru, India)

“La collaborazione con Sony ci ha aperto innumerevoli opportunità per prendere in considerazione l’applicazione reale delle nostre soluzioni basate sul calcolo multiparte nella progettazione di protocolli efficienti per sistemi di raccomandazione che tutelano la privacy. Il team di Sony ha discusso e condiviso possibili casi d’uso rilevanti per l’applicazione pratica che ci hanno consentito di realizzare protocolli su misura, come richiesto dagli scenari applicativi sottostanti. L’aiuto finanziario fornito da Sony mi ha consentito di assumere giovani talentuosi e credo che il programma sia estremamente necessario per colmare il gap tra teoria e pratica.”

Altre News per: sonyresearchawardprogram