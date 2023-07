Michal Kwiatkowski vince la 13ª tappa del Tour de France, Vingegaard resta maglia gialla

Il polacco Michal Kwiatkowski ha vinto la 13ª tappa del Tour de France, arrivando da solo sul traguardo del Grand Colombier. Il ciclista della Ineos Grenadiers ha preceduto di 47 secondi il belga Maxim Van Gils, mentre alle loro spalle nell'ultimo tratto si è scatenata la battaglia per la maglia gialla tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno è riuscito a staccare proprio nel finale il danese, ma non abbastanza per sfilargli la maglia gialla: Vingegaard la conserva per 9 secondi.

Ecco l'ordine di arrivo della tappa:

1. Michal Kwiatkowski (POL) - 4:13:06

2. Maxim Van Gils (BEL) +47"

3. Tadej Pogacar (SLO) +50"

4. Jonas Vingegaard (DEN) +54"

5. Thomas Pidcock (GBR) +1'03"

6. Jai Hindley (AUS) +1'05"

Ecco la classifica generale aggiornata dopo la 13ª tappa:

1. Jonas Vingegaard (DEN) - 53h48'50"

2. Tadej Pogacar (SLO) +9"

3. Jai Hindley (AUS) +2'51"

4. Carlos Rodriguez Cano (ESP) +4'48"

5. Adam Yates (GBR) +5'03"

6. Simon Yates (GBR) +5'04"

7. Pello Bilbao (ESP) +4'25"

8. Tom Pidcock (GBR) +5'35"

9. David Gaudu (FRA) +6'52"

10. Sepp Kuss (USA) +7'11"

