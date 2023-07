Funerali tragici dei bambini annegati a Manfredonia: Appello dell'arcivescovo per una nuova casa

"Grande commozione ai funerali dei due bambini annegati a Manfredonia: l'appello dell'arcivescovo per una nuova dimora". Nella cattedrale di Manfredonia, si è tenuta una toccante cerimonia funebre in onore dei due bambini di 6 e 7 anni che hanno perso la vita tragicamente annegando in un vascone d'irrigazione, a pochi metri dalla loro abitazione situata nella contrada di Fonterosa, tra Manfredonia e Zapponeta. Nonostante il dolore, la cerimonia è iniziata in ritardo a causa del malore che ha colpito la giovane madre durante la messa.

Durante l'omelia, l'arcivescovo della Diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo ha lanciato un accorato appello per trovare una nuova casa per la famiglia. L'arcivescovo ha dichiarato: "In quel luogo il dolore è insostenibile, e quindi chiedo a tutti di unirsi a me nell'opera di cercare una soluzione abitativa alternativa che consenta alla famiglia di continuare il loro prezioso lavoro".

La famiglia rumena risiede attualmente in una casa adiacente a un'azienda agricola nella vasta pianura di Foggia, tra Manfredonia e Zapponeta, in una località chiamata Fonte Rosa, dove molti stranieri lavorano nel settore agricolo o nell'allevamento. La cisterna d'acqua piovana per l'irrigazione si trova in un'area adiacente di proprietà privata, delimitata da una recinzione che presenta alcune zone danneggiate, consentendo così l'accesso.

La tragica perdita dei due fratellini, Nicolae Daniel e Stefan, ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando un senso di solidarietà e il desiderio di offrire un aiuto concreto alla famiglia colpita dalla tragedia. Oltre alle preghiere e al sostegno emotivo, l'appello dell'arcivescovo ha evidenziato l'importanza di trovare una soluzione abitativa adeguata per consentire alla famiglia di ricostruire la propria vita in un ambiente sicuro e confortevole.

La tragedia dei due bambini annegati rappresenta un duro colpo per la comunità di Manfredonia, ma anche un'opportunità per riflettere sulle condizioni di sicurezza e sulla necessità di una maggiore attenzione verso gli impianti e le strutture presenti nelle zone rurali. Oltre a fornire un sostegno pratico alla famiglia coinvolta, l'incidente ha suscitato una discussione più ampia sulle misure di sicurezza necessarie per prevenire futuri incidenti simili.

