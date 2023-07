Le soluzioni Extreme Wi-Fi 6 e Analytics all'All-Star Game della Major League Baseball





Estremo Reti è stato il partner ufficiale della Major League Baseball All-Star Week, che si è appena conclusa a Seattle. Un totale di oltre 2.200 access point Extreme Wi-Fi 6 ha offerto agli appassionati di baseball la possibilità di condividere la propria esperienza all'interno degli stadi T-Mobile Park - sede delle partite - e Lumen Field - sede delle attività collaterali.

Gli access point, oltre a collegare i dispositivi mobili degli spettatori, su molti dei quali era installata l'app MLB All-Star Experience Pass, hanno connesso migliaia di dispositivi di ventilazione Wi-Fi, dispositivi IoT come IPTV, e un sistema LED di oltre 900 mq che consentiva di aggiornare in tempo reale la segnaletica e i menu digitali, e consentito transazioni cashless su oltre 1.200 POS.

Questa complessa rete Wi-Fi era gestita tramite ExtremeCloud IQ, per consentire di ottimizzare la connettività a seconda delle attività in corso nei due stadi, e delle richieste di ampiezza di banda da parte dei fan che dovevano scaricare l'app Experience Pass o i biglietti mobili.

Per aiutare gli appassionati di baseball meno avvezzi all'utilizzo delle tecnologie, Extreme Networks ha messo a disposizione una squadra di esperti - gli Extreme Wi-Fi Coaches - durante l'All-Star Game, l'All-Star Futures Game, il Celebrity Softball Game e l'Home Run Derby.

Infine, ExtremeAnalytics ha permesso ai responsabili della lega di raccogliere e sfruttare in tempo reale le informazioni sulla rete per prendere decisioni migliori in merito al pubblico negli stadi, come il reindirizzamento dei flussi in base alla densità dei dispositivi mobili collegati alla rete o il riposizionamento del personale in base alle richieste attuali.

Altre News per: extremeanalyticsstargamedellamajorleague