DreamWorks Animation e NetApp prolungano la propria partnership

NetApp ha annunciato oggi il rinnovo della partnership strategica e di co-engineering con DreamWorks Animation . NetApp rimarrà il fornitore di servizi dati cloud di riferimento per DreamWorks e con il supporto delle soluzioni NetApp, sia on-premise che nel cloud, l’azienda continuerà a far evolvere il proprio ambiente cloud ibrido per una maggiore produttività, flessibilità e agilità .

Con l'uscita del suo ultimo film di animazione Ruby Gillman, La ragazza con i tentacoli, DreamWorks Animation ha segnato più di 25 anni di progressi nelle tecnologie utilizzate per portare film innovativi al pubblico di tutto il mondo. Fin dall'inizio, NetApp ha fornito soluzioni all'avanguardia per gestire le crescenti esigenze di produzione e la complessità dei dati . Inoltre, la partnership di co-engineering di NetApp con DreamWorks riunisce esperti di entrambe le aziende per risolvere problemi ingegneristici reali incentrati sull'ottimizzazione dei flussi di lavoro in un ambiente cloud ibrido, riducendo al contempo la latenza.

“ Abbiamo lavorato fianco a fianco con DreamWorks Animation per consentire il percorso di trasformazione digitale dello studio e accelerarne la crescita grazie al portafoglio di prodotti NetApp e alle innovazioni derivanti dai nostri sforzi di co-engineering " ha dichiarato Davide Marini, Country Manager Italia di NetApp . " Le soluzioni All Flash Array di NetApp sono state alla base dello storage ibrido necessario per gestire i complessi requisiti di dati della produzione e hanno semplificato i flussi di lavoro per il modello gigante del personaggio di Ruby Gillman, in modo che gli animatori si concentrassero sulla creatività, non sulla gestione dello storage .”

I progressi tecnologici derivanti dalla collaborazione tra NetApp e DreamWorks includono:

Prestazioni migliorate grazie all'utilizzo di NetApp AFF nell'ambiente di elaborazione ad alte prestazioni di DreamWorks e la possibilità di suddividere i dati in modo più efficiente con NetApp StorageGrid.

Maggiore agilità grazie all'estensione delle applicazioni nel cloud utilizzando Azure NetApp Files e NetApp Cloud Volumes ONTAP, estendendo al contempo la portata geografica per supportare le risorse distribuite.

Riduzione della latenza e dell'ingombro del data center con i sistemi NetApp ONTAP che utilizzano gli array NetApp All Flash per l'efficienza energetica e dei rack.

“ Nel 2018 siamo passati dall'essere un cliente di NetApp a collaborare con loro come un partner di valore, unendo il meglio delle risorse di entrambe le aziende per accelerare la nostra trasformazione digitale ", ha dichiarato Bill Ballew, Chief Technology Officer di DreamWorks Animation . " A differenza di molte altre aziende che si basano semplicemente sui dati, il prodotto finale di DreamWorks è completamente composto da dati. Infatti, per ogni film generiamo fino a un petabyte di dati e non potremmo dare vita alla narrazione fantasiosa dei nostri film d'animazione senza i servizi di gestione dei dati di prim'ordine offerti da NetApp ".

Insieme, NetApp e DreamWorks Animation collaborano per far crescere costantemente gli strumenti e le tecniche necessarie per elevare il livello di narrazione visiva di ogni film. NetApp fornisce a DreamWorks Animation tecnologie innovative per gestire l'enorme quantità di dati generati durante la produzione, bilanciando al tempo stesso prestazioni, flessibilità e costi dello storage dei dati .

