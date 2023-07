Magic: The Gathering – Al via il debutto di Commander Masters

OggiWizards of the Coast ha rivelato i dettagli diCommander Masters, il primissimo setMasters dedicato al formato più popolare di Magic. I setMasters sono noti per le loropotenti ristampe e per il ritorno di vere e proprieleggende . Che tu sia un giocatore di Magic di lunga data o che tu abbia appena iniziato a giocare al formato Commander,Commander Masters ha tutto ciò che i giocatori amano in un set stracolmo di carte.Commander Masters presenteràmazzi Commander pronti per essere giocati, oltre abuste per draft,buste dell’espansione ecollector booster.







Commander Masters uscirà il4 agosto 2023 e sarà disponibile presso iltuo negozio di giochi locale , online tramite Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic.











Tutti i dettagli su tutto ciò che è stato rivelato oggi possono essere trovati nel seguente post:



https://magic.wizards.com/en/ novità/caratteristica/raccolta- comandanti-maestri



Se hai domande su Magic: The Gathering o sull'imminente espansioneCommander Masters , fammelo sapere.







Codice del set Commander Masters : CMM

Legalità al tavolo (carte nuove per Magic):

Commander Masters(CMM): Legacy, Vintage, Commander, e altri formati Eternal

Legalità suMTG Arena :

Commander Mastersnon sarà disponibile suMTG Arena.





Commander Masters:date importanti



Inizio del debutto e delle anteprime : 11 luglio

Anteprima del Mazzo Commander : 17–20 luglio

Galleria complete delle immagini delle carte : 21 luglio

Pre-Prerelease con LoadingReadyRun : 22 luglio

Eventi di anteprima nei negozi WPN Premium : 28–30 luglio

Extra Turns Gameplay del podcast Command Zone : 2 agosto

Lancio globale della versione cartacea : 4 agosto



