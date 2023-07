Reazioni di giustizia fai da te a Roma e provincia: la violenta difesa contro i borseggi sui mezzi pubblici

Ancora giustizia fai da te a Roma e provincia: dopo il caso del "giustiziere" dei parcheggi "Free park" che dipinge le auto parcheggiate in modo irregolare, sulle strisce pedonali o negli spazi riservati ai disabili, si verifica un nuovo episodio in cui un individuo decide di rivendicare il proprio diritto a non essere borseggiato a bordo di un autobus. Invece di chiamare le forze dell'ordine, la persona colta sul fatto decide di picchiare violentemente la giovane ladra, sotto gli occhi di tutti i passeggeri.

La scena è stata registrata da un passeggero e i video sono stati condivisi sulla pagina social "Welcome to Favelas". L'incidente è avvenuto domenica 9 luglio, a Torvaianica, intorno alle 19:00, su un autobus della linea 07 dell'Atac, che collega Ostia a Campo Ascolano, lungo viale Po. Il bus era fermo al capolinea. Non è possibile vedere il momento esatto in cui la giovane rom tenta di rubare, poiché le immagini iniziano poco dopo. È possibile osservare il derubato che afferra la giovane, la fa cadere a terra e comincia a picchiarla, prima con calci e successivamente afferrandola per i capelli. Un ragazzo presente cerca di intervenire per fermare la violenza, ma l'uomo è fuori controllo. Anche una donna tenta timidamente di intervenire.

Gli altri passeggeri, tuttavia, decidono di non interferire e ognuno continua con i propri affari. Alcuni riprendono la scena con i loro dispositivi, mentre altri addirittura passano sopra la ragazza, scavalcandola, mentre l'uomo le tira i capelli e la trascina fuori dal mezzo pubblico. Il ragazzo che aveva cercato di sedare gli animi sembra temporaneamente prevalere, riuscendo a far uscire l'uomo dall'autobus. Tuttavia, l'uomo non si arrende e trascina via la ragazza per i capelli.

A parte il ragazzo e la donna, nessun altro decide di intervenire. La ragazza, a terra e semisvestita a causa delle violenze subite, non è in grado di reagire fisicamente, essendo più debole rispetto al suo aggressore. I video si interrompono e non mostrano l'esito finale dell'incidente. Tuttavia, da quanto si è potuto ricostruire, né l'uomo che stava per essere derubato né la ragazza picchiata hanno chiamato le forze dell'ordine. Nessuno degli altri passeggeri presenti sull'autobus ha segnalato l'accaduto.

Polizia e carabinieri non sono intervenuti sul posto poiché non erano stati informati dell'episodio. Sempre più frequentemente, le persone reagiscono con violenza e impetuosità ai tentativi di furto che avvengono sui mezzi pubblici, riflettendo un crescente senso di frustrazione. Un episodio simile si è verificato quest'inverno, quando un uomo è stato aggredito dai passeggeri dopo aver rubato sulla linea A della metropolitana, all'altezza della fermata Numidio Quadrato, nel quartiere Tuscolano. I passeggeri si sono accorti dell'accaduto, hanno circondato il ladro e lo hanno prima aggredito all'interno del vagone e poi, quando ha tentato la fuga, lo hanno fatto scendere dal treno, circondandolo e continuando a picchiarlo.

