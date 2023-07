Andrea Delogu e Luigi Bruno: Amore, Critiche e Celebrazione del Secondo Anniversario

Andrea Delogu Celebra il Secondo Anniversario con il suo Fidanzato 23enne Luigi Bruno, Ma gli Haters Prendono di Mira i Social.

Andrea Delogu sembra essere innamorata più che mai del suo giovane fidanzato Luigi Bruno, che è 17 anni più giovane di lei. In occasione del loro secondo anniversario d'amore, la coppia ha deciso di festeggiare partecipando al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico. Poco dopo, la conduttrice ha condiviso su social alcune foto che li ritraevano insieme. Purtroppo, queste immagini hanno scatenato l'ira degli haters, che non hanno esitato a lasciare commenti offensivi. Tra questi, c'è chi ha scritto: "Sembra tuo figlio, come può stare con te?". Tuttavia, Andrea ha prontamente risposto affermando: "Di solito elimino i commenti stupidi, ma questa volta ho deciso di lasciarli, perché sono troppi e perché la gente deve mostrare appieno la propria ignoranza". Ha continuato dicendo: "Grazie davvero a tutti gli altri, siete così romantici e romantiche. Molto di più di me!". Andrea Delogu ha iniziato a frequentare Luigi Bruno dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, e oggi sembra essere più felice che mai al suo fianco.

