EasyJet: Cancellazioni di voli e prezzi alle stelle, l'estate del disagio per i viaggiatori

Quest'estate, oltre alla frustrazione dei prezzi elevati che colpiscono tutte le compagnie aeree, c'è anche il problema delle cancellazioni di migliaia di voli da parte della nota compagnia britannica EasyJet. La compagnia ha già annunciato l'eliminazione di ben 1.700 voli solo per il periodo estivo. Questa situazione sta causando gravi difficoltà ai viaggiatori, che si trovano ad affrontare la sfida di trovare biglietti a prezzi accessibili e di spostarsi verso le mete vacanziere con disagi dovuti agli scali obbligatori e alla mancanza di tratte per le destinazioni desiderate.

Attualmente, i maggiori disagi si verificano per coloro che avevano intenzione di viaggiare da e per l'aeroporto di Londra Gatwick. EasyJet ha dichiarato che "l'intero settore sta affrontando condizioni difficili quest'estate, con limitazioni nello spazio aereo dovute al conflitto in Ucraina e possibili scioperi dei controllori del traffico aereo". Di conseguenza, sono stati apportati "alcuni aggiustamenti preventivi al nostro programma". Tuttavia, anche in Italia, EasyJet opererà il 8% in meno dei voli rispetto all'anno precedente, come dichiarato dalla compagnia stessa al Corriere della Sera. Altri vettori europei seguiranno questo "esempio" nelle prossime settimane. Finora, quasi 200.000 passeggeri hanno visto i loro voli cancellati e riprogrammati su altre rotte dalla compagnia britannica. "Il 95% dei passeggeri è stato riprogrammato su voli alternativi, mentre al restante 5% è stato offerto un rimborso".

A differenza dell'anno scorso, queste cancellazioni non sono dovute alla carenza di personale, ma sono il risultato della riduzione dello spazio aereo europeo a causa del conflitto in Ucraina, che dura ormai da oltre 500 giorni. Di conseguenza, gli aerei sono costretti a seguire rotte diverse, causando un sovrannumero di velivoli che transita contemporaneamente nelle stesse aree designate, ma che per motivi di sicurezza non possono congestionare eccessivamente lo spazio aereo. EasyJet ha spiegato al Corriere che dispone di "un numero mai così elevato di assistenti di volo e piloti" e che i disagi sono stati distribuiti tra le rotte con maggiori voli giornalieri, al fine di consentire una corretta riprogrammazione per i clienti.

Nonostante le cancellazioni, EasyJet continua a operare quasi 1.800 voli al giorno su tutto il territorio europeo, trasportando circa 250.000 passeggeri. Tuttavia, le buone notizie tardano ad arrivare in questa estate già complicata a causa dei prezzi elevati. Eurocontrol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, ha già avvertito che molti spazi aerei saranno "sovraccaricati" a causa delle ragioni precedentemente menzionate, in particolare nelle zone vicino ai grandi aeroporti come Barcellona, Londra e Bruxelles. Se aggiungiamo a queste problematiche i possibili scioperi del personale di Eurocontrol, la seconda metà dell'estate si prospetta estremamente complicata.

Altre News per: easyjetcancellazionivoliprezziallestelleestate