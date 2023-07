Incidente a Torvaianica: Uomo aggredisce donna durante tentativo di borseggio

A Torvaianica si è verificato un grave incidente: una donna è stata aggredita mentre tentava di borseggiare, subendo violenze da parte di un uomo. I dettagli preliminari rivelano che un testimone ha assistito al tentativo di scippo e ha deciso di intervenire, cercando di porre rimedio con le proprie mani. I video di questo terribile episodio sono stati diffusi online da Welcome to Favelas.

La donna è stata lasciata scalza e ferita, mentre l'uomo ha continuato a colpirla ripetutamente, costringendola a sdraiarsi a terra in posizione fetale per cercare protezione dagli attacchi. Alcuni spettatori hanno ripreso la scena con i loro telefoni cellulari sia dall'interno che dall'esterno dell'autobus e successivamente hanno condiviso i video online. La situazione è apparsa immediatamente grave per gli altri passeggeri presenti, tanto che alcuni di loro hanno cercato di separare i due, spingendo l'uomo fuori dal veicolo.

Le persone a bordo dell'autobus hanno gridato all'uomo, esprimendo il loro sconcerto: "Fermo, cosa stai facendo?". Inoltre, si sente una voce fuori campo commentare che la donna ha battuto la testa, facendo riferimento alla sua condizione. Descrivendo i protagonisti, l'uomo indossava una maglietta azzurra, bermuda neri e ciabatte rosse, di cui una si è persa durante la colluttazione, lasciandolo scalzo sull'autobus. L'uomo, con i capelli corti e una barba lunga, ha maltrattato la donna che si trovava a terra in posizione accovacciata, indossando sandali neri e un vestitino grigio.

Nel video si può osservare l'uomo colpire la donna con schiaffi, mentre in un altro momento l'afferra per i capelli e la trascina verso la porta dell'autobus, che rimane aperta durante l'intera aggressione. Gli altri passeggeri, nel frattempo, chiedono di chiudere le porte nella speranza di allontanare l'uomo e soccorrere la donna brutalmente malmenata. Le fermate del bus cambiano durante i vari video che documentano l'incidente. Una persona che osserva la scena dalla fermata del bus commenta: "La sta colpendo selvaggiamente".

