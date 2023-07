LUCANO 1894 E SHOPFULLY ANCORA INSIEME

LUCANO 1894 PUNTA ANCORA SULLA TECNOLOGIA DI SHOPFULLY

PER INCENTIVARE LE VENDITE DI LUCANO AMARO ZERO

Attraverso l’uso della piattaforma tecnologica di ShopFully, il 21% degli utenti esposti alla comunicazione hanno dichiarato di aver acquistato il prodotto

Lucano 1894, marchio storico del settore liquoristico in Italia, sceglie ancora una volta ShopFully, tech company italiana leader internazionale nel Drive to Store che connette milioni di utenti nei negozi fisici intorno a loro, come partner in occasione del lancio del nuovo Lucano Amaro Zero, l’amaro analcolico del brand.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, Lucano 1894 è entrato in contatto in maniera mirata con i consumatori potenzialmente interessati al prodotto, coinvolgendoli lungo tutto il processo di acquisto, a partire dalla ricerca di informazioni online, fino all’acquisto in punto vendita.

L’utilizzo dei vari formati e dei differenti canali digitali messi a disposizione da ShopFully ha così permesso al brand di registrare ottime performance, sia in termini di sell-out dichiarato che dal punto di vista della retention. Non solo il 21% degli utenti esposti alla comunicazione ha dichiarato di aver acquistato il prodotto (+18 punti percentuali rispetto ai consumatori che non sono stati esposti all’iniziativa) ma il 94% degli acquirenti è soddisfatto a tal punto che riacquisterebbe il prodotto .

“ Siamo orgogliosi di aver potuto collaborare di nuovo con L ucano 1894 , una realtà di spicco nel settore che continua a riconoscere nella nostra tecnologia uno strumento fondamentale per poter riuscire a entrare in contatto in maniera puntuale con il target di riferimento. Ancora una volta la nostra partnership ha dimostrato le potenzialità del digitale e ha permesso al nostro cliente di ottenere risultati eccellenti sia in termini di vendite che sulla capacità di fidelizzare i propri consumatori, portandolo a riacquistare il prodotto.” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully .

“Alla luce della nostra esperienza continuativa insieme a ShopFully e agli ottimi risultati ottenuti fino ad ora, siamo molto soddisfatti di aver deciso di puntare nuovamente sulla sua tecnologia in occasione del lancio del nuovo Lucano Amaro Zero. Ancora una volta l’utilizzo di questi strumenti all’avanguardia si è dimostrato cruciale per guidare le vendite in negozio, in un mondo in cui i consumatori sono sempre più digitalizzati” ha commentato Luigi De Michele, Trade Marketing Manager di Lucano 1894 .





