TRUST: migliori offerte dell’Amazon Prime Day 2023

Trust ,azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, mette in offerta i suoi accessori Gaming e Home&Office durante l’Amazon Prime Day 2023 che durerà da domani 11 luglio fino alla mezzanotte del 12 luglio.





Questi i prodotti Gaming di Trust in offerta:

GXT498W FORTA : potenti cuffie gaming over-ear realizzate con materiali riciclati - licenza ufficiale per PS5

GXT 488 FORZE-B : headset da gaming esclusivamente per PS4 e PS5 con microfono a scomparsa e archetto regolabile

GXT232 MANTIS : microfono USB con treppiede per streaming, podcast, vlog e voci fuoricampo

GXT 255+ ONYX : microfono professionale con braccio a livello di studio di registrazione; qualità audio da professionisti e aspetto ordinato

GXT611 WEZZ : set di altoparlanti con luci pulsanti RGB e massima qualità audio

GXT835 AZOR : tastiera gaming integrale con illuminazione a onda arcobaleno

GXT922 YBAR : mouse gaming con risoluzione 7200 DPI e illuminazione LED RGB integrale

Questi invece i prodotti Home&Office di Trust in offerta:

VERTO WIRELESS : mouse dal design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni a braccio e polso

YMO WIRELESS KEYBOARD & MOUSE : tastiera e mouse wireless silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort

YVI+ WIRELESS : mouse compatto con pulsanti silenziosi, realizzato all’83% con materiali riciclati

ARYS : soundbar dal design raffinato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS)

TREZO WIRELESS : tastiera e mouse wireless confortevoli con tasti e pulsanti silenziosi, prodotti con materiali riciclati

ROHA : compatte cuffie on-ear USB con morbidi padiglioni imbottiti e archetto regolabile

