Tendenza mortale di TikTok: Quattro vittime in Alabama pericolosamente coinvolte nel boat jumping

Almeno quattro persone, tra cui un padre, hanno perso la vita negli ultimi mesi a causa di una nuova e pericolosa tendenza di TikTok, secondo le autorità dell'Alabama. La tendenza, chiamata boat jumping, coinvolge gli amanti del brivido che si lanciano dal retro di imbarcazioni in movimento ad alta velocità, mettendo a rischio la propria vita. Secondo il comandante Jim Dennis della squadra di soccorso di Childersburg, questo comportamento ha causato quattro annegamenti evitabili nell'arco di sei mesi. Nonostante gli avvertimenti dei soccorritori, la tendenza ha guadagnato popolarità, con le persone che condividono video sui social media per cercare l'attenzione. La mancanza di protezione del collo e della testa durante il salto può portare a paralisi permanente o morte istantanea. Dennis fa un appello ai diportisti affinché evitino questa pericolosa tendenza e invita i loro cari a non parteciparvi, sottolineando che non vale la pena mettere a rischio la propria vita per un video sui social media.

