Belen lascia Mediaset: il commento ufficiale e la gratitudine verso l'azienda e i suoi protagonisti

Belén Rodríguez è ufficialmente fuori da Mediaset: la fine di una collaborazione. Dopo la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva, Belen non è stata confermata né per "Tu sì que vales" né per "Le Iene". La showgirl ha voluto condividere la sua esperienza attraverso una storia su Instagram, svelando così la conclusione del suo legame con l'azienda di Cologno Monzese.

Fino ad ora, Belen aveva solo accennato all'argomento, rispondendo ai suoi follower e spiegando che aveva deciso di andarsene per concentrarsi sulle sue attività imprenditoriali. Ma adesso, finalmente, le sue parole si sono rivolte all'azienda, al presidente Silvio Berlusconi, recentemente scomparso, e a Maria De Filippi, produttrice del famoso show del sabato sera su Canale 5.

"Nel ringraziare infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi trascorsi insieme, desidero esprimere la mia gratitudine al presidente per avermi scelta e supportata in tutti questi anni, e per le parole gentili che ha sempre avuto nei miei confronti. Un grazie speciale va a Maria De Filippi, per i preziosi consigli e per l'opportunità di esprimere la mia vera essenza", ha scritto Belen nelle sue storie su Instagram. Non ha dimenticato di ringraziare anche Davide Parenti, creatore de "Le Iene", al quale ha rivolto un sentito ringraziamento "per avermi accolto nella sua grande famiglia e per avermi fatto provare emozioni uniche... Ciò che accade oggi non è un addio, ma spero soltanto un grande arrivederci!" ha concluso l'ex conduttrice dello show di Italia 1 che, almeno per i prossimi mesi, rimarrà lontana dalla televisione. Ma chissà cosa riserverà il futuro.

