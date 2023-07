Guerra nucleare imminente e la necessità di regolamentare l'intelligenza artificiale - Intervista al premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi

Durante un'intervista rilasciata presso l'hotel "Bellavista" a Trafoi, nell'Alto Adige, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha espresso le sue profonde preoccupazioni riguardo alla guerra nucleare, un pericolo che si avvicina sempre di più. Secondo Parisi, anche se la probabilità potrebbe essere bassa, rimane comunque troppo elevata e ci stiamo dirigendo nella direzione sbagliata.

Parlando dell'importanza di trovare soluzioni pacifiche alle crisi internazionali, Parisi ha sottolineato che la crisi di Cuba è stata risolta attraverso un accordo che ha superato i confini dell'isola stessa. Allo stesso modo, l'unico modo per risolvere la crisi in Ucraina è trovare un accordo che vada oltre i confini dell'Ucraina stessa, come ad esempio garantire alla Russia delle zone demilitarizzate in Europa. Secondo Parisi, se si limita la discussione solo all'Ucraina, diventa difficile trovare una soluzione, mentre ampliando l'orizzonte, come avvenuto nella crisi di Cuba, è possibile risolvere le questioni in gioco.

Il premio Nobel italiano ha anche sottolineato come i fisici abbiano da sempre mostrato preoccupazione riguardo alle armi nucleari. Parisi ha quindi affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, affermando che sebbene non sia necessariamente allarmante, richiede una regolamentazione adeguata. Ha fatto un parallelo con l'introduzione della stampa, che è stata regolamentata attraverso leggi specifiche. Allo stesso modo, l'intelligenza artificiale richiede leggi che disciplinino aspetti come l'utilizzo delle immagini o dei video delle persone, ad esempio.

