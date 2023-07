Mario Kart 8 Deluxe - il Pass percorsi aggiuntivi arriva il 12 luglio

Otto percorsi addizionali e tre personaggi extra sono in arrivo in Mario Kart 8 Deluxe con il DLC a pagamento Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi Pacchetto 5 per Nintendo Switch il 12 luglio. Affronta il Trofeo Ciliegia e preparati per uno sprint nel Panorama di Los Angeles costellato di stelle (Mario Kart Tour), sorprese sabbiose attraverso la Riserva naturale (Mario Kart: Super Circuit), meraviglie acquatiche a Punta Koopa (Mario Kart Wii) e corse fantastiche tra gli Scorci di Vancouver (Mario Kart Tour). E nel Trofeo Piuma, goditi due percorsi classici con Nave di Daisy (Mario Kart: Double-Dash!!) Autostrada lunare (Mario Kart Wii), un tour storico tra le Alture di Atene (Mario Kart Tour) e il nuovissimo circuito Corsa in bagno. Ogni percorso può essere giocato in locale o online.

Anche i personaggi di ritorno della serie Mario Kart si uniscono alla line-up con il Pass percorsi aggiuntivi, tra questi Kamek (Mario Kart Tour), Pipino Piranha (Mario Kart Double Dash!!) e Torcibruco (Mario Kart 7). Sali a bordo con questi volti familiari e preparati alla corsa!

Per avere un assaggio di tutti i percorsi e dei personaggi del Pacchetto 5, dai un’occhiata al nuovo trailer di annuncio di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi Pacchetto 5.





Con l’imminente arrivo del Pacchetto 5, il DLC di Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi raggiunge quota 88 percorsi giocabili con ancora altri 8 circuiti in arrivo entro la fine del 2023.

Potenzia Mario Kart 8 Deluxe con Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi per sperimentare più rampe, curve e salti su un totale di 48 percorsi rimasterizzati man mano che ciascuno dei sei pacchetti diventa disponibile. I giocatori possono godere di tutti i Pacchetti Aggiuntivi senza ulteriori costi con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, oppure acquistando separatamente Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi Aggiuntivi nel Nintendo eShop.

Il Pacchetto 5 di Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi sarà disponibile su Nintendo Switch il 12 luglio e includerà 8 percorsi addizionali e 3 nuovi personaggi.

