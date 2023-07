Nokia T10 Kids Edition, un tablet pensato per tutti i bambini

Con cover colorate, è facile da trasportare, maneggevole e perfetto per il gioco dei più piccoli grazie a un formato da 8”

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, presenta Nokia T10 Kids Edition, un tablet maneggevole pensato per le famiglie con Google Kids Space e cover colorate, e perfetto per l’intrattenimento dei più piccoli, ovunque si vada.

Disponibile in due colori vivaci e giocosi, la nuova cover è l’ideale per i bambini, grazie alle ridotte dimensioni di 8”, una maniglia che ne facilita presa e trasporto e un supporto pieghevole per guardare film e serie tv preferite e divertirsi con i giochi presenti nel catalogo di Google Kids Space e Play Store.

“Nokia T10 è il nostro tablet più compatto e rappresenta la scelta ideale per le famiglie. È perfetto sia a casa che fuori”, dichiara Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global. “La nuova custodia protegge ulteriormente il device da colpi accidentali e ne facilita il trasporto, donando al T10 un design pensato per il divertimento di tutti i bambini”.

Le ridotte dimensioni permettono di trasportarlo facilmente in borsa, nello zaino o persino nel porta-pannolini. Inoltre, è stato rigorosamente testato contro cadute e urti ed è resistente a schizzi e getti d’acqua. La nuova cover lo rende ancora più a prova di bambino.

Dotato di un luminoso display HD da 8” e di altoparlanti stereo con riproduzione OZO, Nokia T10 Kids Edition offre un suono chiaro e un’immagine nitida ovunque lo si utilizzi. Viene fornito con 3 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e Google Kids Space integrato per le applicazioni e i contenuti consigliati e approvati dagli insegnanti. Inoltre, grazie al parental control dell’applicazione Family Link di Google, è possibile monitorare l’esperienza dei propri figli gestendo i contenuti, impostando limiti di tempo per lo schermo e altro ancora, tutto dal proprio dispositivo.

Nokia T10 Kids Edition è dotato di una batteria in grado di intrattenere i più piccoli per ore e ore, mentre il jack per cuffie integrato permette di godersi tutti i contenuti multimediali senza disturbare. Inoltre, grazie alla versione completa di Android 12 e a due anni di aggiornamenti del sistema operativo, i bambini potranno utilizzare il dispositivo per tanto tempo o passarlo ai propri fratellini e sorelline.

Prezzi e disponibilità

Il bundle Nokia T10 3/32 WiFi + Nokia T10 Kids Cover è disponibile sul sito Nokia nei colori verde/azzurro, azzurro/giallo e rosso/arancione a partire da 189 euro.

