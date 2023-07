Escursionista finlandese cade a morte lungo il Sentiero degli Dei: una tragica distrazione con conseguenze fatali

Una distrazione fatale ha portato alla tragica morte di Natalia Vera Högström, una giovane escursionista finlandese di 21 anni. Mentre cercava di fotografare delle caprette lungo il famoso "Sentiero degli Dei" e ammirare il bellissimo panorama, non si è resa conto del burrone alle sue spalle. Mentre scattava la foto, ha perso l'equilibrio ed è precipitata per 100 metri. L'incidente è avvenuto sabato scorso nella località Agerola, sui Monti Lattari della Campania, mentre la ragazza era in compagnia del suo fidanzato lungo quel mozzafiato sentiero che porta fino al mare, attraversando Positano e altre località della Costiera Amalfitana e Sorrentina.

La morte di Natalia Vera è stata un evento drammatico che avrebbe potuto essere evitato. La Procura di Torre Annunziata, in collaborazione con la Procura di Salerno, ha aperto un'inchiesta e ha disposto il sequestro dell'area in cui si è verificata la caduta mortale. Natalia Vera aveva appena iniziato l'Accademia di Polizia e il padre, in una dichiarazione rilasciata, ha affermato che sarebbe stata una brava agente, sottolineando che l'accaduto è stata una terribile tragedia.

