Protezione dell'immagine online: il diritto all'oblio nel mondo digitale

Il concetto di diritto all'oblio e la sua evoluzione nel tempo

Il diritto all'oblio è un concetto che affonda le sue radici nel diritto alla privacy e nella tutela dei dati personali. Si tratta di un espressione fondamentale che consente a un individuo di chiedere la rimozione di informazioni personali dai motori di ricerca e dai siti web, al fine di proteggere la propria immagine e reputazione online. Questo potere è strettamente legato alla protezione dei dati personali, alla libertà di espressione e all'autorità di cronaca.

Nell'era digitale, la diffusione di informazioni sul web e l'accesso facilitato a queste, rende fondamentale la possibilità per gli individui di esercitare il diritto all'oblio. La protezione dei dati personali è un tema sempre più centrale nella società moderna, come dimostrato dall'adozione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) nell'Unione Europea.

Il GDPR, in vigore dal 25 maggio 2018, ha introdotto importanti novità in materia di protezione dei dati personali e ha rafforzato il diritto all'oblio, garantendo ai cittadini europei un maggiore controllo sulle proprie informazioni online.

Il quadro normativo europeo: il GDPR e la giurisprudenza

Il GDPR, nell'articolo 17, contempla esplicitamente il diritto all'oblio, definendolo come diritto alla cancellazione dei dati personali. Tale richiesta può essere esercitata nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ossia la persona fisica o giuridica che gestisce le informazioni personali.

Il facoltà alla cancellazione dei dati non è assoluto e può essere esercitato solo in determinate situazioni, ad esempio quando:

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;

il trattamento dei dati si basa sul consenso dell'interessato, che poi viene revocato;

i dati personali sono stati trattati illecitamente.

Il titolare del trattamento è tenuto a valutare la richiesta di cancellazione, tenendo conto dell'esito finale dell'accertamento e delle implicazioni che la rimozione dei dati potrebbe avere sulla libertà di espressione e informazione.

La giurisprudenza europea ha affrontato il tema del diritto all'oblio in diverse occasioni, contribuendo a definire i contorni di questa possibilità di cancellazione e le relative modalità di esercizio. Un caso emblematico è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) del 13 maggio 2014, in cui un cittadino spagnolo chiedeva a Google la rimozione di un link a un'asta giudiziaria relativa al suo immobile, ritenendo che tale informazione fosse ormai obsoleta e dannosa per la sua reputazione.

La CJUE ha riconosciuto il diritto all'oblio come parte integrante della protezione dei dati personali e ha stabilito che i motori di ricerca devono valutare le richieste di rimozione di link, bilanciando gli interessi dell'interessato e il potere del pubblico all'informazione. In particolare, la Corte ha sottolineato la necessità di considerare il carattere obsoleto o inattuale delle informazioni, l'interesse pubblico nella loro diffusione e l'impatto sulla vita privata dell'interessato.

Esercitare il diritto all'oblio: procedure e risvolti pratici

Per esercitare questa possibilità nei confronti dei motori di ricerca, è necessario presentare una richiesta diretta al motore di ricerca interessato, fornendo le informazioni e la documentazione necessaria per valutare la fondatezza della richiesta. I motori di ricerca più diffusi, come Google, mettono a disposizione degli utenti appositi moduli online per inoltrare le richieste per rimuovere i link dal web (con la loro collaborazione).

Una volta ricevuta la richiesta, il motore di ricerca ha l'obbligo di valutare la situazione, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza. Se la richiesta viene accolta, il motore di ricerca procederà alla rimozione del link dai risultati di ricerca relativi al nome dell'interessato. Tuttavia, la rimozione del link non comporta automaticamente la cancellazione dei dati personali dal sito web originario, che potrebbe essere oggetto di ulteriori richieste di cancellazione da parte dell'interessato.

È importante sottolineare che il diritto all'oblio non è assoluto e non può essere utilizzato per cancellare indiscriminatamente le informazioni personali presenti online. La valutazione delle richieste di rimozione deve sempre tenere conto dell'interesse pubblico all'informazione e del diritto alla libertà di espressione, che può giustificare la permanenza di alcune informazioni online, anche se potenzialmente lesive per la reputazione di un individuo.

La sfida della protezione dell'immagine online nell'era digitale

Il diritto all'oblio rappresenta un importante strumento a disposizione degli individui per proteggere la propria immagine e reputazione online, consentendo la rimozione di informazioni personali obsolete o dannose dai motori di ricerca e dai siti web. Tuttavia, l'esercizio di questa opzione deve essere attentamente bilanciato con il potere alla libertà di espressione e informazione, al fine di garantire un equilibrio tra gli interessi in gioco.

La normativa europea, in particolare il GDPR, e la giurisprudenza della CJUE hanno contribuito a definire i contorni del diritto all'oblio e a stabilire le modalità di esercizio e valutazione delle richieste di rimozione. Tuttavia, la sfida della protezione dell'immagine online è ancora aperta e richiede un costante aggiornamento delle norme e delle pratiche, in un contesto digitale in rapida e continua evoluzione.

Chiedere la cancellazione di dati nel mondo digitale è, dunque, uno strumento fondamentale per garantire la protezione della privacy e della reputazione degli individui, ma la sua applicazione deve essere sempre attentamente ponderata, al fine di salvaguardare la prerogativa all'informazione e la libertà di espressione.

Altre News per: protezionedellimmagineonlinedirittoobliomondo