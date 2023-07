Carlo Ancelotti diventerà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana per la Coppa America 2024, conferma da Ednaldo Rodrigues

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore ufficiale della Nazionale brasiliana durante la prestigiosa Coppa America 2024, in programma negli Stati Uniti dal 11 giugno al 19 luglio dell'anno prossimo. Sebbene il noto tecnico italiano attualmente al Real Madrid non abbia ancora confermato l'accordo, è stato il presidente della Federazione Calcio Brasiliana, Ednaldo Rodrigues, a svelare questa importante notizia annunciando contemporaneamente la nomina di Fernando Diniz come "traghettatore" sulla panchina della selezione verdeoro per un anno.

Il 49enne allenatore della Fluminense, Diniz, prenderà il posto di Ramon Menezes e manterrà il suo ruolo nel club brasiliano, avendo un contratto di un anno. Questo periodo consentirà ad Ancelotti di completare il suo attuale contratto con il Real Madrid e successivamente assumere il ruolo di allenatore della Nazionale brasiliana a lungo termine.

Il presidente Rodrigues ha rivelato che le idee tattiche di Diniz sono simili a quelle di Ancelotti, che guiderà la squadra durante la Coppa America. Pertanto, Diniz non sarà un tecnico ad interim, ma piuttosto il catalizzatore che guiderà la transizione verso l'arrivo di Ancelotti.

