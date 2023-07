Morte di un uomo di 27 anni a Marsiglia: possibili conseguenze mortali da proiettile flash-ball durante disordini e saccheggi

In Francia, nella notte fra sabato e domenica, un uomo di 27 anni è tragicamente deceduto a Marsiglia a causa di un presunto "shock violento a livello del torace causato da un proiettile di tipo flash-ball", una munizione di gomma teoricamente non letale, utilizzata dalla polizia. La notizia è stata confermata dalla procura di Marsiglia. Secondo la stessa procura, durante quella notte si sono verificati disordini e saccheggi nella zona, ma non è possibile determinare se la vittima fosse coinvolta o se si trovasse semplicemente nelle vicinanze. Attualmente è in corso un'inchiesta sull'incidente.

Marsiglia, la seconda città più grande della Francia, è stata teatro di gravi scontri tra la polizia e gruppi di giovani manifestanti, nonché di atti di saccheggio, durante il fine settimana. Dopo violenti scontri verificatisi il weekend precedente, è stata presa la decisione di dispiegare un'imponente presenza di forze dell'ordine nella notte fra sabato e domenica. Nel corso di sei giorni, sono state arrestate in tutto il Paese 3.625 persone, di cui 1.124 sono minorenni. Questi numeri rappresentano un bilancio provvisorio dei disordini che hanno fatto seguito all'uccisione del 17enne Nahel a Nanterre durante un controllo di polizia. Attualmente, 990 persone sono state portate in tribunale e 380 sono state incarcerate.

Altre News per: morteuomoannimarsigliapossibiliconseguenzemortali