Ray'z Arcade Chronology Recensione

Ray'z Arcade Chronology contiene RayForce, RayStorm e RayCrisis + RayStorm e RayCrisis HD. Sono una serie di famosi sparatutto arcade prodotti da Taito negli anni '90. Ray'z Arcade Chronology include tre titoli: RayForce, RayStorm e RayCrisis. Gli ultimi due titoli 3D includono la versioni HD migliorate. In uscita oggi 30 giugno, dopo averli provati, ecco cosapenso nella recensione.



Inl'umanità si è affidata al supercomputer Con-Human che regola tutto: infrastrutture, militari, ecc. Con-Human però diventa senziente e impazzisce, spazzando via quasi tutti gli esseri umani sulla terra. Gli ultimi umani rimasti fuggono nello spazio. L'ultima speranza della razza umana è il cacciaper eludere le difese e distruggere Con-Human. In RayStorm la trama si sviluppa im un universo parallelo. I combattenti R-Gray vengono inviati a combattere la colonia terrestre dell'esercito della federazione di Secilia che minaccia di distruggere la Terra. Infine, insi dovrà distruggere Con-Human dall'interno tramite un attacco informatico al supercomputer.

Ilche ha sempre caratterizzato la serieè il sistema di di attacco e la sua meccanica. Infatti, il giocatore potrà mirare svariati nemici distruggendoli tutti allo stesso tempo, mentre altri arrivano da due piani di gioco differenti; quest'ultimi arriveranno dal piano di gioco di combattimento e quello inferiore richiedendo, al giocatore, riflessi pronti per non essere distrutto. Ci saranno deienormi molto tosti da abbattere. Graficamente i titoli hanno uno stile artistico sorprendente e ancora oggi fanno la loro figura. Suil gioco va che è una bellezza senza mai un rallentamento. Sia in 2D che in 3D i panorami sono mozzafiato. Tuttavia, le versionisono molto più belle e colorate.

è un titolo frenetico, adrenalinico e divertente. Tecnicamente un pò datato ma ancora oggi si fa ammirare per viadel suo stile unico. Le versionisono le più belle da vedere e molto colorate. Se siete manti degli sparatutto anni '90 non lasciatevi sfuggire questa Ray'z Arcade Chronology by

Voto 7/10

