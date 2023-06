NBA 2K23 Stagione 8: Piovono triple a partire dal 30 giugno

Kevin Durant potenzia la Stagione 8 con nuove carte End Game MyTEAM, brand di abbigliamento, ricompense e molto altro ancora.

Oggi 2K ha annunciato che la Stagione 8 di NBA 2K23 arriverà in La mia Carriera, MyTEAM e The W venerdì 30 giugno con nuovi contenuti e ricompense. La Stagione 8 presenta nuovi capi di abbigliamento e collaborazioni con marchi come OVO, Crocs, Gallery Department, Marathon, Eastside Golf, Daily Paper x Dreamville, Palm Angels, NASA e molti altri.

In NBA 2K23 Stagione 8, i giocatori possono segnare dalla lunga distanza e spingere al limite le loro abilità con uno dei più grandi realizzatori dell'NBA di tutti i tempi, Kevin Durant. La presenza di Durant nei Phoenix Suns, insieme all'atleta di copertina di NBA 2K23 Devin Booker, segna l’inizio di un potenziale periodo d'oro per il basket dei Suns.

Altri aggiornamenti includono:

? La mia CARRIERA: nuove entusiasmanti ricompense che i giocatori potranno sbloccare, tra cui un paio di salopette di livello 20, un cappello New Era di livello 25, una mascotte NBA di livello 30, un caschetto animato di livello 37 e un cucciolo di tigre da compagnia di livello 40 (Xbox One e PS4). I giocatori potranno inoltre guadagnare Punti Distintivo extra di livello 39 e il motivo Distintivo Importante di livello 40 (Xbox Series X|S & PS5) nella Stagione 8.

? MyTEAM: più carte End Game e nuovi Invincibili. Le carte End Game sono carte completamente potenziate, con una valutazione di 99 e tutti i distintivi di livello Hall of Fame - le carte più potenti di MyTEAM. I giocatori inizieranno la stagione con la End Game livello 1 di Steph Curry e potranno avanzare nella scala delle ricompense fino al livello 40 per ottenere l'MVP della partita finale Joel Embiid, guadagnando al contempo una serie di carte ricompensa lungo il percorso. I giocatori che completeranno anche le sfide All-Time Spotlight guadagneranno una carta End Game Bill Russell.

? The W*: ricompense elettrizzanti, tra cui la carta Stewie 1 Shoe, oltre a fantastiche ricompense settimanali e stagionali come la maglia Jonquel Jones Heroine Edition, i potenziamenti alla resilienza di squadra, la maglia Skylar Diggins-Smith, nuovi bundle di abbigliamento e altro ancora.





NBA 2K23

è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.

