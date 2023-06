IL GRINCH TORNA A RUBARE IL NATALE IN UN NUOVO VIDEOGIOCO

The Grinch: Christmas Adventures è il primo videogioco basato su How the Grinch Stole Christmas! in sedici anni e uscirà questo ottobre su console e PC.

Guarda il trailer di presentazione completo qui

Outright Games, il principale editore globale di intrattenimento interattivo per famiglie, e Dr. Seuss Enterprises, un leader mondiale nell'intrattenimento per bambini, sono entusiasti di rivelare il loro nuovo videogioco The Grinch: Christmas Adventures . Segnando il primo videogioco rilasciato in sedici anni, i fan potranno sperimentare un tutta una nuova avventura ispirata al classico libro per bambini How The Grinch Stole Christmas! . Gioca nei panni del Grinch per rubare il Natale ai Chi in un vivace platform a scorrimento laterale disponibile dal 13 ottobre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Con immagini colorate ispirate alle illustrazioni originali del Dr. Seuss tratte dall'amata storia, i giocatori devono intraprendere una missione nei panni del Grinch per rovinare il Natale ai Whos. Accompagnato dal suo fedele cane Max, che ti aiuterà a completare missioni vili per rubare tutti i regali, i giocatori si troveranno di fronte allo spirito del Natale, dal canto gioioso alle lucine scintillanti, mentre si fanno strada attraverso l'iconica città di Chi-ville

Completa i puzzle per sbloccare abilità speciali e gadget che includono palle di neve per congelare le creature sulla tua strada, tra cui un travestimento da Babbo Natale per furtivi furtivi, un bastoncino di zucchero lazo, e un jetpack che salta. Accelera le tue subdole buffonate attraversando parti di Who-ville su una slitta o uno snowboard. Man mano che la storia procede, i giocatori scopriranno lo spirito del Natale e aiuteranno il cuore del Grinch a crescere di tre dimensioni.

I fan possono aspettarsi di essere completamente immersi nella storia poiché The Grinch: Christmas Adventures presenta ambienti riconoscibili, personaggi e una serie di dettagli natalizi che delizia tutti durante le festività natalizie.

Il Grinch ha oltre 65 anni di storia; pubblicato per la prima volta nel 1957, il libro è stato scritto e illustrato dal Dr. Seuss e si è evoluto nel corso dei decenni fino a rimanere un iconico Natale racconto. Attraverso i libri è stato creato un intero universo, offrendo al Grinch una piattaforma globale attraverso film, musical, collaborazioni con celebrità, moda e altro ancora. The Grinch: Christmas Adventures è un'iterazione moderna del classico racconto di Natale. Il gioco può essere giocato in cooperativa sul divano per un massimo di 2 persone e offre funzionalità di accessibilità per i giocatori più piccoli dai 5 anni in su per introdurre una nuova generazione di fan nel fantasioso mondo in rima del Dr. Seuss.

Stephanie Malham, COO, Outright Games Ltd , ha dichiarato: “Il Grinch è uno dei marchi più longevi e festosi dell'intrattenimento con oltre 60 anni di storia. Apprezziamo che il dott. Seuss Enterprises comprende come i videogiochi celebrino una storia amata mentre modernizzano un'opera classica per un nuovo pubblico. Siamo grati di portare questa favola senza tempo alle famiglie e di averci affidato la creazione di un nuovo videogioco per questa generazione".

Hernán Castillo, CTO di Casual Brothers Ltd , ha dichiarato: "Con "The Grinch: Christmas Adventures" siamo stati motivati ??a creare un platform accessibile che sia divertente e possa essere giocato dai fan di tutte le età. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Dr. Seuss Enterprises per determinare come rimanere fedeli alla storia originale e costruire l'esperienza interattiva definitiva sotto forma di gioco, creando anche la nostra versione 2023 di Grinch, Max e Who-ville.

Il Grinch: Christmas Adventures

sarà disponibile dal 13 ottobre

poi

in Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

