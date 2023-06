Running Fable è in arrivo per Xbox e Nintendo Switch

Sfida i tuoi amici e familiari su accesi livelli, mettendo trappole sulle piste e combattendo contro tutti!

Preparati per un'esperienza di corsa adrenalinica come nessun'altra. Una nuova meccanica di posizionamento degli oggetti in Running Fable consente ai giocatori di portare l'esperienza di corsa a nuovi livelli dal momento che puoi cambiare drasticamente la pista posizionando strategicamente ostacoli e trappole per i tuoi avversari. Gli sviluppatori messicani, Seashell Studios, rilasceranno presto il loro emozionante gioco di corse multiplayer online/offline per un gameplay multipiattaforma.

Running Fable è un party game adatto alle famiglie per un massimo di 10 giocatori. Gioca online contro altri giocatori, crea una stanza privata o riempi gli spazi vuoti con dei bots: più ce ne sono, meglio è. Running Fable è stato rilasciato su Steam il 4 Novembre 2022. Ora Seashell Studio lo lancerà presto su Nintendo Switch, Xbox Series X | S e Xbox One, il che consentirà di giocare su più piattaforme e migliorerà ulteriormente la competizione e l'esperienza multiplayer.

"Siamo lieti di annunciare che Running Fable è emerso dalla favola per bambini per diventare un multiplayer che presto andrà oltre l'esperienza online rendendolo multipiattaforma" - commenta Rodrigo Cuadriello di Seashell Studio. "Speriamo che siate riusciti a riscalarvi, perché solo i corridori più accaniti arriveranno al traguardo!"

Scopri il trailer di Running Fable: https://www.youtube.com/watch? v=JEEGeCgDXtA

Esecuzione delle funzionalità di gioco di Fable:

Posizionamento degli oggetti in tempo reale : imposta strategicamente oggetti e trappole su tutta la mappa. Gli altri giocatori non potranno vedere i tuoi cambiamenti fino all'inizio della gara! Puoi scegliere di posizionare una trappola nel terreno, nell'acqua, nell'aria o persino sotto un cespuglio, cambiando drasticamente la pista.

Corri verso il trofeo : corri, salta, schiva, vola e fatti strada fino al trofeo!

Punti Trofeo + Punti Trappola = Punteggio Round : aumenta il tuo punteggio totale raggiungendo l'obiettivo il più velocemente possibile o piazzando astutamente le tue trappole. Un mix di entrambi è la chiave per sgusciare vittoriosamente!

Personaggi personalizzabili : fino a 40 diverse opzioni di personalizzazione. Ogni giocatore può vestire i propri personaggi con una grande varietà di cappelli, abiti e animazioni provocatorie, anche tra un round e l'altro all'interno della lobby online!

