La European TEKKEN Cup inizia di nuovo questo luglio

Bandai Namco Europe è lieta di annunciare che, dopo il successo dell’edizione inaugurale, questo luglio tornerà la European TEKKEN Cup !

La competizione europea si svolgerà nei prossimi 6 mesi, da luglio a dicembre 2023. Otto diverse regioni ospiteranno il proprio Campionato in questo periodo e, alla fine della stagione, i due migliori giocatori di ogni regione avranno la possibilità di partecipare alle European TEKKEN Cup finals.

Quest’anno, ogni regione gestirà autonomamente il proprio campionato e non ci sarà una finale locale. Alla fine della stagione, 16 giocatori si sfideranno l’uno contro l’altro in un torneo finale organizzato in una delle otto regioni. I campionati di TEKKEN si terranno in Italia, GSA (Germania, Svizzera, Austria), Spagna, Benelux, Polonia, Francia, Gran Bretagna e Irlanda e nella regione dei Nordic. Per maggiori dettagli https://tekkencup.eu

I giocatori potranno partecipare ai principali eventi dei loro rispettivi campionati regionali, che sono l’occasione per raccogliere una grande quantità di punti! Ogni regione ospiterà anche tornei indipendenti, che sono eventi organizzati dalle community e sono un’altra opportunità per raccogliere punti extra.

La European TEKKEN Cup durerà per 6 mesi e finirà a metà dicembre con le finals. I giocatori possono già registrarsi su https://tekkencup.eu

Gli organizzatori di tornei che hanno un Dojo nel TWT possono anche partecipare alla European TEKKEN Cup andando sull’Esports TEKKEN Portal e aggiungendo i Dojo come evento community!

