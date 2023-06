Pronostico ufficiale FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023

EA SPORTS ha svelato il pronostico ufficiale della FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023, che vede gli Stati Uniti vincere la competizione sconfiggendo la Germania in finale. Il pronostico è stato effettuato tramite una simulazione di tutte le 64 partite della modalità Torneo di EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023, disponibile dalla fine di giugno come aggiornamento gratuito del gioco.





Per l’ambita Scarpa d’Oro, la simulazione di EA SPORTS ™ FIFA Women's World Cup 2023 ha rivelato che tre delle attaccanti più letali della competizione sono in cima alla lista, ovvero la statunitense Alex Morgan, la spagnola Alexia Putellas e la tedesca Alex Popp. Putellas si è aggiudicata il premio in quanto, oltre ai sei gol realizzati in sole quattro partite, ha fornito più assist delle altre due giocatrici in testa alla classifica marcatori nel corso del torneo.







I fan sono invitati a dire la loro con il pronostico di EA SPORTS sulla FIFA Women's World Cup 2023 al link https://www.ea.com/games/ fifa/fifa-23/coppa-del-mondo-femminile/ predittore



