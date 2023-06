Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu visita le truppe in Ucraina dopo la rivolta del battaglione Wagner

Il Ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha compiuto una visita in Ucraina per incontrare le truppe posizionate al fronte, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Questo rappresenta la sua prima apparizione pubblica dopo l'improvvisa rivolta del battaglione Wagner, guidato da Yevgeny Prigozhin.

Durante la visita, Shoigu ha scelto di non commentare gli eventi che si sono verificati tra la serata di venerdì e la giornata di sabato. Nonostante Prigozhin avesse direttamente coinvolto il Ministro della Difesa, chiedendogli un incontro a Rostov, città che era stata conquistata dal gruppo Wagner all'inizio dell'ammutinamento, il vertice non si è mai realizzato. Ci sono speculazioni secondo cui Shoigu potrebbe pagare il prezzo della ribellione, con voci che suggeriscono la sua possibile rimozione dall'incarico di vertice del ministero della Difesa. Si ipotizza che il governatore della regione di Tula, Alexei Dyumin, potrebbe prendere il suo posto, come parte di un accordo raggiunto tra Mosca e Prigozhin sotto l'egida della presidenza bielorussa, per porre fine alla ribellione.

Ma il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha smentito questa ipotesi di cambio: "Non sono a conoscenza di possibili cambiamenti in merito", ha dichiarato brevemente. Anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato: "Al momento non abbiamo notizie di alcun capo militare cacciato da Putin. Dovremo aspettare le prossime settimane per comprendere gli sviluppi."

