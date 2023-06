Strage notturna nel Vibonese: Due persone morte in un tragico incidente stradale

Una tragica strage si è verificata nella notte nel Vibonese, lasciando due vittime senza vita. Le circostanze che hanno portato all'incidente sono ancora sconosciute. Scopri i dettagli dell'immane tragedia avvenuta intorno alle 3.50, quando due persone sono state travolte da un'auto mentre spingevano la propria vettura in avaria nei pressi dello svincolo di Simbario sulla Tangenziale delle Serre. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per determinare le cause di questa terribile tragedia. Ulteriori informazioni qui.

Una tragica strage si è verificata nella notte nel Vibonese, lasciando due vittime senza vita. Le circostanze che hanno portato a questo terribile incidente stradale, avvenuto intorno alle 3.50, sono ancora da chiarire. Le due vittime, identificate come B.V., di 60 anni, e N.C., di 23 anni, sono state coinvolte in un gravissimo incidente nei pressi dello svincolo di Simbario sulla Tangenziale delle Serre. Secondo le prime ricostruzioni, le due persone stavano spingendo la propria auto, presumibilmente in avaria, quando sono state colpite da un'altra vettura. Uno dei due è finito sotto il cavalcavia, perdendo la vita sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine approfondita per determinare le cause di questa immane tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

