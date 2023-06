Mario Kart Tour arriva a Roma

Mario Kart Tour sta arrivando a Roma! Corri per le strade della storica città al chiaro di luna, sfreccia in un anfiteatro illuminato e percorri curve impegnative nelle stradine di Roma per un eccezionale tour notturno della città! Lungo le strade e le piazze più famose della capitale italiana potrai visitare i monumenti più storici e celebrati. Seguendo l'esempio di altre città come Parigi, Tokyo e New York City, lo spettacolo di Mario Kart continua anche a Roma. Il Tour notturno, con la nuova pista Roma romantica, sarà disponibile dal 28 giugno in Mario Kart Tour e durerà fino a mercoledì 12 Luglio. Mario Kart Tour può essere scaricato gratuitamente per dispositivi iOS e Android.

Un video con un assaggio di quello che aspetta i giocatori è visibile sul canale Youtube ufficiale dedicato ai titoli Nintendo per mobile.

I giocatori troveranno anche un omaggio speciale alla città ospite! Uno dei personaggi più amati dai fan veste per l’occasione uno storico costume tutto italiano: Donkey Kong in versione Gladiatore e il suo kart Cocchio Categnaccio saranno disponibili nel negozio durante la prima settimana del Tour Notturno, dal 28 giugno al 5 luglio. Anche il nuovo aliante Celestiali arcobaleno è pronto per chi vuole fare un giro panoramico sopra i tetti della città. Il percorso Autostrada lunare, da Mario Kart Wii, debutta anche su Mario Kart Tour! Fate attenzione alle Bob-omba su ruote e tenete d'occhio le auto cariche di funghi scatto!

Mario Kart Tour

In Mario Kart Tour, mentre gareggiano su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart, i possessori di dispositivi smart possono collezionare diversi piloti della ricca storia di Nintendo, tra cui Mario, Donkey Kong, Peach e Yoshi, oltre a molti fantastici kart e alianti. Basta un dito per sterzare, derapare con stile e lanciare oggetti devastanti. In Mario Kart Tour il giocatore ha accesso a un arsenale di potenti oggetti capaci di cambiare le carte in tavola e seminare il caos in pista! L’obiettivo è conquistare l'oro nei trofei in piste nuove e grandi classici della serie di Mario Kart.

Per giocare a Mario Kart Tour sono necessari un account Nintendo, una connessione a Internet stabile e un dispositivo smart compatibile.

