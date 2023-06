World of Warcraft Wrath Classic: Call of the Crusade disponibile

Con l'aiuto delle forze dell'Orda e dell'Alleanza, l'Argent Crusade, guidata dall'Highlord Tirion Fordring, ha completato la costruzione degli Argent Tournament Grounds. I campioni e le campionesse potranno recarsi nel nuovo Crusaders' Coliseum, dove affronteranno nuove sfide giornaliere, sconfiggeranno potenti nemici e si prepareranno al conflitto imminente con il Lich King stesso: l'ultimo aggiornamento ai contenuti di Wrath of the Lich King Classic, Call of the Crusade, è ora disponibile!



Diamo un'occhiata a cosa contiene Call of the Crusade :

Nuova incursione: Trial of the Crusader

Campioni e campionesse dell'Orda e dell'Allenza sono stati chiamati nel nuovo Crusaders' Coliseum, presso gli Argent Tournament Grounds, per affrontare una serie di nemici letali, mentre entrambi gli eserciti si preparando per imminente marcia verso l'Icecrown Citadel.

Nuova spedizione: Trial of the Champion

Con il completamento della costruzione del Crusaders' Coliseum, i campioni e le campionesse dell'Orda e dell'Alleanza affronteranno una serie di nuove sfide, incluse giostre e combattimenti gladiatori contro i feroci sfidanti dell'Argent Crusade.

Nuova modalità Titan Rune: Defense Protocol Beta

Giocatori e giocatrici potranno aumentare la difficoltà dell'esperienza nelle spedizioni con il sistema Titan Rune. Defense Protocol Beta permetterà di ottenere le ricompense dell'incursione di Ulduar da 10 giocatori.



Defense Protocol Alpha resterà come opzione aggiuntiva e continuerà a fornire le ricompense di Naxxramas da 10 giocatori.

PvP - Stagione 7

I partecipanti all'arena potranno acquistare l'equipaggiamento della Stagione 6 a un prezzo ridotto per prepararsi alla nuova sfida.

Missioni giornaliere dell'Argent Tournament

Sono disponibili nuove missioni giornaliere che permetteranno a giocatori e giocatrici di migliorare la reputazione con l'Argent Crusade e le proprie rispettive fazioni di città, ottenendo epiche ricompense come equipaggiamenti, cavalcature e mascotte.

