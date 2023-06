SONIC COMPIE GLI ANNI PER FESTEGGIARLO, ARRIVA UNO SPECIALE DESSERT

IL MITICO SONIC COMPIE GLI ANNI CON SONIC ORIGINS PLUS: PER FESTEGGIARLO, ARRIVA UNO SPECIALE DESSERT IN EDIZIONE LIMITATA





Sonic , il riccio blu più famoso di sempre, appassiona da oltre 30 anni grandi e piccini in tutto il mondo. Tra videogame indimenticabili, film, cartoni animati e molto altro, Sonic è ormai una vera e propria icona, amata dai fan dei videogiochi e non solo. Non tutti sanno però che questo noto personaggio ha una data di nascita ben precisa e festeggia ogni anno il suo compleanno : domani, 23 giugno , Sonic compirà ufficialmente 32 anni. In occasione di questa importante ricorrenza, arriva il nuovo videogioco Sonic Origins Plus , un bundle “tutto in uno” che espande Sonic Origins , la collezione comprensiva di più giochi classici di Sonic rimasterizzata digitalmente per le piattaforme della generazione attuale.







E come per ogni compleanno che si rispetti, non può mancare un dolce dedicato al festeggiato! Proprio per questo, la pasticceria giapponese Hiromi Cake ha ideato un’esclusiva monoporzione in edizione limitata che celebra questa speciale ricorrenza e l’uscita di Sonic Origins Plus , e che tutti gli appassionati potranno acquistare dal 23 giugno al 31 agosto presso i punti vendita di Roma (Via Fabio Massimo, 31 e Via Reggio Emilia 22/24, secondo negozio che aprirà il 5 luglio) e Milano (Viale Coni Zugna, 52). Le sorprese non finiscono qui, perché i fan che acquistano la monoporzione di Sonic potranno ricevere delle card da collezione con un artwork esclusivo che riporta alcuni bozzetti originali disegnati da Takashi Iizuka , capo e figura storica del Sonic Team, disponibili fino a esaurimento scorte.



La speciale monoporzione di Sonic Origins Plus creata da Hiromi Cake omaggia il videogame nei colori e il Giappone, paese di origine di Sonic , nel gusto. È infatti espressione di alcuni tipici sapori nipponici: è composta da una mousse allo yogurt con inserto di mora e yuzu (agrume giapponese) e biscuit allo shiso , il basilico del Paese del Sol Levante. In vendita fino al 31 agosto , il dolce sarà acquistabile in due versioni, una con il logo di Sonic Origins Plus e una con il personaggio di Sonic .





La monoporzione è un formato di dessert simbolo di Hiromi Cake, realtà fondata nel 2018 da Machiko Okazaki per esprimere ai massimi livelli l’essenza della pasticceria giapponese, sorprendentemente curata e ricca di profumi esotici, ma anche molto salutare in quanto caratterizzata dall’uso limitato di zuccheri e grassi.