The Witcher: Old World Board Game Now Available in Retail!

The Witcher: Old World Board Game ora disponibile al dettaglio!







CD PROJEKT RED ha annunciato oggi che il gioco da tavolo The Witcher: Old World , realizzato in collaborazione con Go On Board, è ora disponibile per l'acquisto al dettaglio, dopo la consegna ai sostenitori che hanno partecipato alla fortunata campagna Kickstarter del gioco nel 2021.



The Witcher: Old World è un gioco da tavolo d'avventura competitivo per 1-5 giocatori ambientato molto prima dell'epoca di Geralt di Rivia. I mostri vagano per il continente in gran numero, ed è compito dei witcher delle cinque scuole di witcher affrontare la minaccia sempre presente. Mentre assumono il ruolo di questi cacciatori di mostri professionisti, i giocatori di The Witcher: Old World viaggiano attraverso una vasta mappa e intraprendono missioni piene di scelte morali e battaglie mortali, e guadagnano monete e trofei nel loro viaggio per diventare il witcher di maggior successo. Là.



Oltre a una mappa fisica magnificamente resa in cui si svolge la maggior parte dell'azione di The Witcher: Old World , il gioco presenta miniature finemente lavorate di witcher e mostri, entrambe completamente originali e basate sui design della serie di videogiochi The Witcher. Il gameplay vanta anche una componente di costruzione del mazzo semplice ma profonda che consente ai giocatori di scatenare colpi di spada, impegnarsi in magie da combattimento da witcher, creare potenti combo e intraprendere altre azioni durante le loro avventure con l'obiettivo di stare al passo con la concorrenza.





The Witcher: Old World

The Witcher: Old World

Creato da Go On Board,è disponibile sia in una Standard Edition, che include la versione base del gioco, sia in una Deluxe Edition che include miniature extra e molto altro! Per i giocatori che desiderano immergersi ulteriormente nell'esperienza del Vecchio Mondo, anche le tre espansioni del gioco — Skellige, Mages e Legendary Hunt — sono state lanciate oggi al dettaglio, ognuna una volta incentrata su un diverso aspetto del mondo di The Witcher.è già disponibile per l'acquisto in negozi fisici e digitali selezionati nelle versioni in lingua inglese e polacca. Altre versioni linguistiche verranno rilasciate in un secondo momento.

Altre News per: witcherworldboardgameavailableretail