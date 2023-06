L'IA di Opera, è disponibile su Android

Aria, la nuova AI browser native di Opera, è ora disponibile per tutti gli utenti Android







Aria, la nuova AI browser di Opera, è ora disponibile per tutti gli utenti del browser Opera per Android . Frutto della collaborazione tra Opera e OpenAI, Aria offre agli utenti l'accesso gratuito a un servizio di AI generativa leader del settore, ampliato attraverso l'architettura Composer di Opera, con l'accesso a risultati in tempo reale dal web. Integrato nativamente nel browser, Aria segna un nuovo tipo di esperienza di navigazione per il futuro del web.

" L’intelligenza artificiale ha segnato un profondo e rapido cambiamento nelle nostre vite. Il modo in cui lavoriamo, il modo in cui acquisiamo informazioni, ciò che ci aspettiamo dai nostri browser: tutto sta cambiando ", ha dichiarato Stefan Stjernelund, VP Product, di Opera for Android . " Siamo estremamente entusiasti di rendere accessibile a tutti il potenziale dell'AI, cosicché gli utenti possano avere uno strumento nativo di AI come Aria sempre a portata di mano quando sono in movimento ".

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono diventati sempre più popolari tra le persone che cercano applicazioni per aumentare la produttività. Spesso queste app presentano limitazioni significative, come richiedere il pagamento per l’utilizzo del servizio di AI. Aria, invece, è disponibile gratuitamente su Opera mobile per Android e sui browser desktop.

Aria consente agli utenti di incrementare la loro creatività e la loro produttività, sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. Basato sull'infrastruttura Composer di Opera, Aria si connette alla tecnologia GPT di OpenAI, ulteriormente potenziata da funzionalità aggiuntive, come la possibilità di includere risultati in tempo reale dal web. Aria è sia un esperto del web che del browser, consentendo agli utenti di collaborare con l'AI durante la ricerca di informazioni, la generazione di testo o codice o la risposta alle loro domande sui prodotti.

Anche l'infrastruttura Composer di Opera è facilmente espandibile. Composer consente ad Aria di connettersi a più modelli di AI e in futuro si espanderà integrando ulteriori funzionalità, come i servizi di ricerca potenziati dai principali partner di Opera. Tutta questa innovazione sarà accessibile attraverso un'esperienza utente unificata e coerente.

Tutto questo arriva ora su Opera per Android, il potente e sicuro browser mobile di punta dell'azienda. La piattaforma per dispositivi mobili vanta una serie di funzionalità user-friendly, come i servizi VPN gratuita, VPN Pro e ad blocker integrati, che la rendono perfetta per chi cerca un'esperienza di navigazione sicura e senza interruzioni.

Non solo, ma l'intelligenza artificiale di Opera è un'esperienza controllata dall'utente: gli utenti possono scegliere se attivare o meno i servizi di intelligenza artificiale. Se lo faranno, scopriranno un modo completamente nuovo di navigare, perché Aria è in grado di fornire approfondimenti e risposte intelligenti, idee fresche e di rispondere ai comandi vocali a piacimento.

Quando gli utenti aprono dei link con Aria, insieme alla nuova scheda apparirà una piccola finestra di Aria Chat. Grazie a essa, gli utenti possono facilmente continuare la conversazione in corso con Aria. I nuovi link nella stessa chat saranno aperti in nuove schede, il che rende più facile per gli utenti navigare e confrontare le informazioni in un'interfaccia browser, senza dover cercare la scheda della funzione AI in un browser o aprire una nuova app.

Aria è inoltre ora disponibile in Opera One, il browser di punta completamente ridisegnato di Opera.

Per utilizzare Aria, disponibile in più di 180 paesi in tutto il mondo, compresa l'UE, gli utenti devono accedere con il proprio account Opera. Se non ne hanno uno, possono registrarsi gratuitamente qui . Una volta fatto, gli utenti devono semplicemente aprire l'AI del browser nel main menu e iniziare a esplorare il nuovo modo di navigare.

Sfrutta quindi la potenza dell'AI e rivoluziona la tua navigazione: scarica Opera per Android oggi stesso !

