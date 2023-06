Come isolare acusticamente una parete: i migliori metodi per un risultato efficiente

L’isolamento acustico della nostra abitazione è uno dei maggiori fattori di comfort. Sebbene per chi viva in una casa indipendente fuori città sia un elemento che si da per scontato, ben diversa è la situazione delle persone che abitano in un condominio.

In Italia esiste una legge apposita (di cui potrete leggere il testo ufficiale in questa pagina) che stabilisce quali siano i criteri per la costruzione di un edificio in modo che le abitazioni e le stanze al suo interno abbiano un buon livello di insonorizzazione. Se abitate però in un condominio di vecchia costruzione è possibile che tali requisiti non siano rispettati alla perfezione, per cui l’isolamento acustico non è di certo ottimale.

In questo articolo abbiamo così deciso di fornirvi alcune informazioni utili riguardo l’isolamento acustico di una parete e ci occuperemo di vedere insieme quali siano i principali materiali fonoisolanti e le soluzioni più adatte per rendere la vostra casa maggiormente silenziosa.

Le migliori soluzioni per l’isolamento acustico di una parete

Partiamo dalle soluzioni che potrete utilizzare in modo rapido ed efficiente per isolare le vostre pareti.

La più consigliata è quella di installare dei pannelli fonoisolanti che possano schermare le pareti ed evitare che rumori provenienti dall’esterno si propaghino nella vostra stanza. Normalmente i pannelli sono realizzati in gomma o plastica e sono una soluzione molto efficiente e al contempo economica per risolvere il problema nell’immediato.

A tal proposito ci sentiamo di suggerirvi anche il sito web dell’azienda Marvinacustica, dove troverete una pagina apposita su come utilizzare dei pannelli fonoassorbenti su misura. Tramite la pagina appena citata potrete comprendere la metodologia di installazione, per quali ambienti la soluzione in questione è particolarmente performante e il costo dell’operazione, in modo da poterlo valutare per la vostra casa.

Alternativa efficace che richiede un maggiore sforzo economico è quella che consiste nella realizzazione di pareti di cartongesso in prossimità delle vostre mura attuali, in modo da renderle più spesse e al contempo isolare l’ambiente.

In alcuni casi si sceglie di realizzare semplicemente una parete di cartongesso in prossimità del muro, mentre in altri viene lasciato uno spazio tra le due pareti in modo che possa essere riempito con poliuretano espanso o lana di roccia.

La soluzione appena menzionata richiede però un maggiore sforzo economico a causa della manodopera edile di un carpentiere e inoltre ridurrà leggermente lo spazio all’interno della vostra stanza.

Infine potreste anche sfruttare l’arredamento per attutire i rumori provenienti dall’esterno. L’installazione di un armadio o di una libreria a muro contribuirebbe ad aumentare lo spessore che divide l’ambiente dalla fonte di rumore, in modo da attutire la provenienza.

Comprendere la provenienza del rumore e la sua conformazione

Prima di scegliere la soluzione dedicata all’isolamento acustico della vostra stanza è fondamentale capire quali rumori si intenda isolare.

Alcuni di essi, come ad esempio quelli derivanti dal calpestio o da urti, si propagano anche tramite le pareti, mentre altri, specialmente quelli ad alta frequenza, possono provenire anche dai vostri infissi o serramenti.

Per questo motivo è importante affidarsi ad un’azienda specializzata in materia, in modo che possa effettuare uno studio fonometrico e identificare la fonte di rumore, proponendovi una soluzione su misura per l’isolamento acustico dell’ambiente.

Fate attenzione agli infissi e alle porte

Se avete degli infissi di vecchia generazione, è probabile che permettano il passaggio di rumore derivante dall’esterno.

In tal caso potrete optare per l’installazione di guarnizioni acustiche in gomma in modo da eliminare gli spifferi e di conseguenza il passaggio del suono dall’esterno all’interno.

Questa soluzione è particolarmente indicata se vivete, ad esempio, in una zona centrale della città e vi sentite disturbati da rumori del traffico o di eventuali treni e aerei.

In alternativa potrete anche sfruttare delle tende più spesse di quelle che avete per porre una barriera e schermare gli infissi, magari durante le ore notturne dove i rumori potrebbero disturbare il vostro riposo.

Non dimenticate infine che in questo momento il Governo mette ancora a disposizione il Bonus 50% per la sostituzione di serramenti ed infissi con dispositivi di nuova generazione efficientati energeticamente. Sebbene sia una pratica leggermente differente, in quanto è stata creata per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni, sostituire i vostri vecchi infissi con nuovi elementi che presentino doppi vetri e una riduzione del passaggio di aria dall’esterno, vi aiuterà anche ad isolare meglio la vostra stanza.

Se siete interessati a questa soluzione vi suggeriamo anche di leggere questo articolo dove troverete tutte le informazioni utili su come realizzare la sostituzione dei serramenti con il Bonus energetico del 50%.

In conclusione

Concludendo il nostro articolo, sottolineiamo l’importanza di identificare la fonte del rumore prima di procedere con qualunque tipo di soluzione, in modo da comprendere nel dettaglio quale sia il problema da risolvere e scegliere così lo strumento più adatto ed efficiente per il vostro scopo.

Una casa isolata acusticamente vi permetterà di migliorare il vostro stile di vita e il comfort al suo interno, rendendo anche più salutare il riposo notturno.

