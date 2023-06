Need for Speed Unbound Volume 3 è disponibile

Piloti, è il momento di unirvi al caos con Need for Speed Unbound Volume 3 ! Oggi, EA e Criterion Games hanno presentato Need for Speed Unbound Volume 3 , il secondo di una serie di aggiornamenti post-lancio, che introduce nuove sfide, Playlist, nuovi modi per guadagnare XP e abbigliamenti, personalizzazioni e nuovi veicoli, come la DMC Delorean (1981).

Con Need for Speed Unbound Volume 3 i giocatori si uniranno per vincere nuove sfide e guadagnare XP per ottenere ricompense. Questo aggiornamento introduce Speed Pass, un nuovo modo per ottenere premi completando sfide ed eventi lungo la Lakeshore, come la nuova SRT Viper personalizzata leggendaria. I giocatori parteciperanno anche a intense sfide di guida acrobatica contro il tempo nei nuovi Linkup, che permetteranno loro di guadagnare XP per Speed Pass e Bank per ottenere nuovi abbigliamenti e personalizzazioni. Inoltre, il Volume 3 porta nuovi eventi, sfide giornaliere e settimanali, Chat Wheel e molto altro ancora.

I nuovi contenuti in arrivo in Need for Speed Unbound Volume 3 includono:

Speed Pass : Salite di grado con Speed Pass, un nuovo sistema di progressione con abbigliamenti e oggetti per la personalizzazione gratuiti come ricompensa per il gioco. Godetevi 75 livelli di contenuti, tra cui nuovi outfit, effetti di guida, luci al neon, adesivi e altro ancora. Completate le sfide per guadagnare XP per ottenere grandi ricompense, come la nuova Legendary Custom SRT Viper (2014).

Linkups : Prendetevi una pausa dalla pista e attraversate la mappa per raggiungere una delle sette località, dalla Seba Ski Resort alla Cava. Unitevi alla comunità di Lakeshore per vincere sfide acrobatiche e completare obiettivi collettivi di difficoltà crescente contro il tempo in quattro round. I giocatori saranno ricompensati con XP per Speed Pass e crediti per guadagnare nuovi abbigliamenti e personalizzazioni; completate 12 round dell'evento Linkups per vincere la nuova DMC Delorean.

Più modi di giocare : Gareggiare in 68 nuove sfide, tra cui 29 nuove sfide giornaliere e 13 diversi set di sfide settimanali, per guadagnare XP e crediti; i giocatori avranno anche accesso alla nuova Chat Wheel, che offre nuovi modi per comunicare rapidamente con la comunità di Lakeshore. Le nuove playlist Drift aggiungono ancora più varietà al mix, sfidando i giocatori a guadagnare il maggior punteggio possibile in ogni percorso.

Negozio interno al gioco : Vai al negozio del gioco per acquistare nuovi pacchetti di contenuti* che includono auto, abbigliamenti, effetti di guida e altro ancora, tra cui:

Robojets Swag Pack : Disponibile al prezzo di 14,99 dollari, i giocatori hanno accesso a un'incredibile gamma di oggetti a tema Robojets dal design unico, tra cui un pacchetto di abbigliamento, un effetto di guida, un clacson esclusivo e una custom leggendaria, la Mazda RX-7 Spirit R (2022).



Pacchetto personalizzato leggendario Ford Mustang GT : Questo pacchetto, disponibile al prezzo di 9,99 dollari, include la Ford Mustang GT Legendary Custom (2015) e un incremento dello Speed Pass di 10 livelli che premierà i giocatori sbloccando nuovi ed entusiasmanti abbigliamenti e personalizzazioni.



Pacchetto Customs Volume 3 : Godetevi l'accesso alla Volvo 242 DL (1975), alla Volkswagen Golf GTI Clubsport E (2016) e alla Mitsubishi Lancer Evolution X (2008) Epic Customs, il tutto per 5,99 dollari.





Need for Speed Unbound è sviluppato per la tecnologia di nuova generazione e presenta una risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie. Il Volume 3 è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

