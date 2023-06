MioDottore Awards 2023: ecco i 43 medici più apprezzati da colleghi professionisti e pazienti





Quest’anno la regione che vanta il maggior numero di specialisti premiati è il Lazio (21%), con ben 9 eccellenze mediche. Seguono la Campania (19%) e la Lombardia (14%), rispettivamente con 8 e 6 medici vincitori.

MioDottore – piattaforma leader in Italia e nel mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche specialistiche e con medici di medicina generale e parte del gruppoDocPlanner– annuncia ivincitori della sesta edizione italiana dei MioDottore Awards, il premio che mette in luce la qualità dell’operato dei professionisti affiliati e che dopo il successo degli scorsi anni ha visto crescere ulteriormente l’entusiasmo dei medici nel partecipare in prima persona.

Il riconoscimento, unico nel suo genere, celebra gli esperti della salute, la loro professionalità, passione e dedizione, tenendo conto dei giudizi espressi sia dai pazienti sia dai colleghi con la stessa specializzazione. L’edizione italiana di quest’anno vede43 medici vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame, ossia: allergologia, andrologia e urologia, anestesia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica e chirurgia estetica, chirurgia specialistica, dermatologia, diabetologia, dietista-dietologia- nutrizione, ematologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia e massofisioterapia, geriatria, ginecologia, logopedia, medicina dello sport, medicina estetica, medicina interna, medicina legale, medicina naturale, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, odontoiatria e ortodonzia, oftalmologia, oncologia, ortopedia, osteopatia-posturologia- chiropratica, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, proctologia, psichiatria, psicologia-psicoterapia- sessuologia, radiologia e radiologia diagnostica, reumatologia, senologia e, infine, terapia del dolore.

Quest’anno la regione che conta il maggior numero di eccellenze mediche è il Lazio, con più di un quinto (21%) dei professionisti premiati e tutti operanti nella città di Roma. Al secondo e terzo posto per numero di vincitori si classificano laCampania e la Lombardia, rispettivamente con 8 e 6 specialisti premiati. Nel dettaglio, tra i medici campani, 6 esercitano la professione a Napoli e provincia e 2 sono attivi nel salernitano. Per quanto riguarda la Lombardia, invece, i professionisti premiati operano soprattutto nell’area metropolitana di Milano, che annovera 4 medici vincitori, e nelle province di Bergamo e Varese, che ospitano entrambe un professionistainsignito del premio di MioDottore.

Sono oltre un quarto (28%) i medici premiati nella scorsa edizione che si confermano anche quest’anno al primo posto nella propria specializzazione, ossia: ilDottor Giovanni Alongi, angiologo di Messina, il Dottor Stefano Marwan Mangini, chirurgo di Roma, il Dottor Ciro Salzano, endocrinologo di Napoli, il Dottor Antonello Trecca, gastroenterologo di Roma, la Dottoressa Giovanna Mazzuoccolo, fisiatra di Casalnuovo di Napoli, il Dottor Luca Zurzolo, ginecologo di Napoli, il Dottor Roaul Aiello, medico dello sport di Cernusco sul Naviglio, il Dottor Francesco V. Marino, omeopata di Roma, il Dottor Rosario Cianci, nefrologo di Roma, la Dottoressa Benedetta Tropea, dentista di Cosenza, il Dottor Miguel Rechichi, oculista di Catanzaro, e ilDottor Mauro Vargiu, psicologo e sessuologo di Melzo.

“Siamo molto orgogliosi di essere giunti alla sesta edizione dei MioDottore Awards, un’iniziativa che ci permette di attribuire il giusto riconoscimento a quei professionisti della nostra piattaforma che si sono distinti sia per competenze e dedizione al paziente sia per l’apertura al mondo digitale e ai nuovi strumenti tecnologici”,affermaLuca Puccioni, CEO di MioDottore. “I medici premiati in questa edizione si fanno portabandiera di un nuovo paradigma della Sanità, in quanto hanno riconosciuto che l’innovazione e la digitalizzazione sono oggi strumenti a servizio del clinico e dei cittadini per incentivare l’accesso alle cure, supportare l’operato del professionista, potenziare la relazione medico-paziente e, in ultima analisi, rendere il Sistema Salute sempre più vicino alle persone”.

Nellaprima fase dell’iniziativa, la selezione dei vincitori ha tenuto conto delparere dei pazienti: gli specialisti candidati ai MioDottore Awards sono stati selezionati in base al numero e alla qualità di giudizi ottenuti dai propri assistiti, sulla base di puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. Laseconda fase, invece, ha visto protagonisti i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione, i quali sono stati chiamati a esprimereun giudizio sui colleghi nominati, tenendo conto di altri elementi, quali professionalità, esperienza e curriculum professionale, efacendo leva sulle proprie competenze cliniche. Infine, la selezione decisiva è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dai voti dei colleghi di specializzazione e dalcontributo del medico alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione"Chiedi al Dottore".

I vincitori dei MioDottore Awards 2023:

Allergologia: Dottor Filippo Fassio (Pistoia)

Andrologia e Urologia: Dottor Salvatore Pesce (Napoli)

Anestesia: Dottor Giovanni Portaluri (Brindisi)

Angiologia e Chirurgia Vascolare: Dottor Giovanni Alongi (Messina)

Cardiologia: Dottor Marco Pascotto (Napoli)

Chirurgia generale: Dottor Pierpaolo De Nicola (Montesilvano, Pescara)

Chirurgia plastica e Chirurgia estetica: Dottoressa Marika Langella (Faenza, Ravenna)

Chirurgia specialistica: Dottor Stefano Marwan Mangini (Roma)

Dermatologia: Dottor Vincenzo Greco (Scafati, Salerno)

Diabetologia: Dottoressa Francesca Spasaro (Roma)

Dietista, Dietologia e Nutrizione: Dottor Ivan Lurgo (Milano)

Ematologia: Dottor Daniele Sabiu (Cagliari)

Endocrinologia: Dottor Ciro Salzano (Napoli)

Epatologia e Gastroenterologia: Dottor Antonello Trecca (Roma)

Fisiatria: Dottoressa Giovanna Mazzuoccolo (Casalnuovo di Napoli, Napoli)

Fisioterapia e Massofisioterapia: Dottor Fabio Cataldi (Bari)

Geriatria: Dottor Diego Costaggiu (Cagliari)

Ginecologia: Dottor Luca Zurzolo (Napoli)

Logopedia: Dottoressa Agata Gangemi (Gravina di Catania, Catania)

Medicina dello Sport: Dottor Roaul Aiello (Cernusco sul Naviglio, Milano)

Medicina Estetica: Dottor Francesco D'Angelo (Roma)

Medicina Interna: Dottoressa Michela De Mattio (Saronno, Varese)

Medicina Legale: Dottor Giuseppe Moschella (Torino)

Medicina Naturale: Dottor Francesco V. Marino (Roma)

Nefrologia: Dottor Rosario Cianci (Roma)

Neurochirurgia: Dottor Alessandro Landi (Roma)

Neurologia: Dottoressa Emanuela Annamaria Costantino (Cagliari)

Odontoiatria e Ortodonzia: Dottoressa Benedetta Tropea (Cosenza)

Oftalmologia: Dottor Miguel Rechichi (Catanzaro)

Oncologia: Dottoressa Maria Concetta Ingemi (Messina)

Ortopedia: Dottor Augusto Dagnino (La Spezia)

Osteopatia, Posturologia e Chiropratica: Dottor Massimo Barretti (Villabate, Palermo)

Otorinolaringoiatria: Dottor Antonio Iademarco (Roma)

Pediatria: Dottoressa Elena Calcinai (Milano)

Pneumologia: Dottor Francesco Ferrigno (Angri, Salerno)

Podologia: Dottoressa Chiara Salvatori (Roma)

Proctologia: Dottor Filippo Caponnetto (Udine)

Psichiatria: Dottor Antonio Maglitto (Catania)

Psicologia, Psicoterapia e Sessuologia: Dottor Mauro Vargiu (Melzo, Milano)

Radiologia e Radiologia Diagnostica: Dottor Sergio Pesenti (Treviolo, Bergamo)

Reumatologia: Dottor Sante Schiraldi (Molfetta, Bari)

Senologia: Dottor Luca Caruso (Napoli)

Terapia del dolore: Dottor Stefano Scarmignan (Lendinara, Rovigo)

