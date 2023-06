Problemi con Libero Mail e Virgilio : Assistenza in corso per ripristinare il servizio di posta elettronica

Sono emersi Problemi con Libero Mail e Virgilio, i servizi di posta elettronica forniti da Virgilio da diversi anni. Questo verdetto sgradevole ha causato disagi agli utenti che cercavano di accedere alle proprie caselle di posta. La situazione attuale è molto diversa rispetto a quella di qualche settimana fa, quando i Problemi erano sporadici. Verso la fine di maggio, il disservizio è stato risolto rapidamente dai tecnici, che hanno prontamente affrontato le segnalazioni del pubblico.

Le segnalazioni su Down Detector non mentono: Libero Mail e Virgilio ancora non funzionano. Anche ieri sera sono emersi Problemi occasionali, nonostante l'Assistenza tecnica parlasse di una manutenzione in corso. Tuttavia, dopo alcune ore, sorgono dei dubbi, poiché tali interventi di solito sono brevi e limitati al periodo notturno.

Nonostante ciò, è importante mantenere fiducia e pazienza, poiché è possibile che la situazione si risolva presto. Il login dovrebbe funzionare correttamente senza Problemi significativi, mentre potrebbero verificarsi alcune difficoltà nell'invio e nella ricezione di nuovi messaggi di posta elettronica nelle prossime ore.

Seguiremo da vicino le segnalazioni sui Problemi in corso, poiché Libero Mail e Virgilio non funzionano ancora. Tuttavia, al momento, siamo fiduciosi che la situazione si risolva nel corso della mattinata.

Altre News per: problemiliberomailvirgilioassistenzacorsoripristinare