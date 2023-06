Sparatoria mortale in poligono di tiro dell'esercito giapponese : due membri delle Forze di autodifesa uccisi e uno ferito

Due membri delle Forze di autodifesa del Giappone (Jieitai) sono stati uccisi e un altro ferito in una tragica Sparatoria avvenuta oggi nel poligono di tiro dell'esercito a Gifu, nel cuore dell'arcipelago nipponico. La polizia locale ha immediatamente arrestato una giovane recluta di 18 anni, coinvolta nell'incidente. Secondo quanto riportato dalla Forza terrestre di autodifesa del Giappone (GSDF) in un comunicato, l'evento si è verificato durante un'esercitazione con proiettili reali, parte del programma di addestramento per il personale appena reclutato.

Durante l'esercitazione, il candidato delle Forze di autodifesa ha aperto il fuoco contro tre membri del personale, causando la morte di due di loro. Le autorità militari hanno dichiarato che l'arresto del giovane recluta è avvenuto immediatamente dopo l'incidente, grazie all'intervento di altri soldati presenti sul luogo.

Una fonte militare ha riferito che l'individuo ha deliberatamente sparato con l'intento di uccidere. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale NHK, le vittime sono un uomo di circa cinquant'anni e due giovani uomini ventenni.

