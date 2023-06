Romano Prodi, lutto nella famiglia : si spegne improvvisamente Flavia Franzoni, sua moglie

Romano Prodi, ex presidente del Consiglio italiano, insieme ai suoi figli Giorgio e Antonio, annuncia con profondo dolore la scomparsa di sua moglie, Flavia Franzoni. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del suo ufficio stampa. Flavia, 76 anni, è deceduta in modo improvviso durante un viaggio in Umbria con il marito lungo un sentiero francescano.

Accompagnati da alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, stavano dirigendosi ad Assisi quando, purtroppo, Flavia è stata colta da un malore improvviso che l'ha portata a cadere. Flavia è stata un punto di riferimento per Romano Prodi per oltre 50 anni, dimostrando sia carattere determinato che riservatezza. Anche quando Prodi è diventato presidente del Consiglio, Flavia è stata una discreta e costante presenza accanto a lui.

Flavia era conosciuta per il suo sorriso accogliente, anche verso i numerosi giornalisti che ogni fine settimana si radunavano fuori dalla loro casa a Bologna, in attesa del ritorno del marito da Roma. Nonostante l'attenzione mediatica, Flavia ha sempre affrontato con serenità e pazienza questa situazione.

A Bologna, e non solo, Flavia si è distinta per il suo impegno nel campo sociale. Oltre ad accompagnare quasi sempre il marito nelle sue iniziative, ha dedicato personalmente una grande passione alla società civile. Ha lavorato per molti anni presso l'Istituto regionale per i servizi sociali, ricoprendo anche il ruolo di direttrice.

Presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna, Flavia ha insegnato "Metodi e tecniche del servizio sociale" ed è stata allieva di Achille Ardigo', uno dei grandi sociologi italiani. A Bologna, sono numerosi coloro che ricordano la coppia, Flavia e Romano, passeggiare insieme e conversare sotto i portici del centro città, tenendosi affettuosamente per mano. Sono rare le occasioni in cui sono stati visti separati. Da quando si sono conosciuti a Reggio Emilia, nel 1969, sono stati inseparabili. Nel 2019, hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio.

