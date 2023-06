Funerali di Stato di Silvio Berlusconi: Milano si prepara per l'ultimo saluto al grande statista

Oggi, alle 15:00, si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi presso il Duomo di Milano. L'intera nazione si unisce per commemorare lo statista, scomparso due giorni fa all'età di 86 anni. Questa giornata sarà dedicata al lutto nazionale e i lavori del Parlamento saranno sospesi per una settimana. Le bandiere italiana ed europea saranno esposte a mezz'asta presso l'Eurocamera. Nel corso della serata di martedì, presso Villa San Martino ad Arcore, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Ignazio La Russa si sono recati per rendere omaggio all'ex presidente.

