Diablo IV supera i 666 milioni di dollari di vendite

Diablo IV ha vissuto la migliore settimana di vendite nella storia di Blizzard, superando un promettente valore di vendite globali di 666 milioni di dollari nel corso della prima settimana dopo il lancio del 6 giugno. L'ultimo capitolo della serie Diablo, il gioco di Blizzard che ha venduto più velocemente di sempre, è l'equivalente al botteghino della più grande opening week dell'anno .



Gli eroi e le eroine di Sanctuarium, il mondo in cui è ambientato Diablo, hanno già giocato per più di 276 milioni di ore, o più di 30.000 anni.



"Da parte di Blizzard, vogliamo ringraziare i milioni di giocatori e giocatrici in tutto il mondo che si sono immersi in Diablo IV", ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Diablo IV è il risultato dei nostri incredibili team, che collaborano per creare e supportare giochi che hanno definito il genere, costruire mondi leggendari e ispirare ricordi che dureranno tutta la vita. Siamo onorati della risposta del pubblico, molto orgogliosi del team e continueremo a impegnarci ascoltando i nostri giocatori e assicurandoci che Diablo continui a superare le loro aspettative per gli anni a venire.."



Dunque, cos'hanno fatto giocatori e giocatrici in tutto questo tempo passato in Diablo IV?





276 miliardi di demoni uccisi dall'Early Access: quasi 35 volte la popolazione globale.

I giocatori sono stati sconfitti più di 316 milioni di volte

...oltre 5 milioni di queste sconfitte sono avvenute per mano del Macellaio

Ma non sono soli: i giocatori hanno creato un party con gli amici oltre 166 milioni di volte

163 giocatori hanno raggiunto il livello massimo in modalità Hardcore, dove le morti sono permanenti

Quando la community non ha giocato a Diablo IV, l'ha seguito online: Diablo IV è stato il gioco numero uno su Twitch dall'Early Access del 1° giugno al 9 giugno, battendo i record di Blizzard sia per le ore di streaming che per le ore guardate in un periodo simile.La Beata Madre Lilith è deliziata della tua devozione, mortale.Diablo IV è disponibile ora e comprende il cross-play e i progressi condivisi su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4, oltre alla modalità cooperativa da 4 utenti e una modalità cooperativa "da divano" su console.

