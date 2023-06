L'EDIZIONE JUST DANCE 2024 ARRIVA IL 24 OTTOBRE

40 Nuovi Brani in Arrivo nel Franchise di Videogiochi Musicali Numero 1 di Tutti i Tempi*e un'Anteprima di "Sail" degli AWOLNATION a Partire da Oggi

Nel corso di Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Just Dance 2024 Edition, il prossimo capitolo del franchise di videogiochi musicali numero 1 di tutti i tempi, sarà lanciato il 24 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Just Dance si espande sulla sua piattaforma dance-on-demand, dando ai giocatori aggiornamenti regolari, portando nuovi contenuti per tutto l'anno. Se possiedi sia Just Dance 2023 Edition che Just Dance 2024 Edition avrai tutti i contenuti visualizzati insieme, così sarà più facile continuare a festeggiare. Novità di quest'anno: i giocatori che possiedono Just Dance 2024 Edition possono giocare online con gli amici che possiedono Just Dance 2023 o viceversa. Questo significa che potrai ballare insieme i successi di Just Dance 2023 Edition come "Dynamite" dei BTS o i 40 nuovi brani di Just Dance 2024 Edition.

Just Dance 2024 Edition presenta 40 nuove canzoni e universi che spaziano dai successi delle classifiche ai brani classici, alle canzoni originali, tra cui:

“How You Like That” delle BLACKPINK

“Tití Me Preguntó” di Bad Bunny

“I Wanna Dance with Somebody” di Whitney Houston

“Flowers” di Miley Cyrus

“Sail” degli AWOLNATION

“My Name Is” di D Billions

E molti altri che verranno annunciati presto!

Con ogni copia di Just Dance 2024 Edition potrai usufruire di un mese di prova gratuita di Just Dance+, il servizio di streaming in abbonamento. Just Dance+ dà accesso a un numero ancora maggiore di brani e offre vantaggi speciali per gli eventi di gioco. Balla con i brani preferiti di sempre dei giochi Just Dance precedenti o con i nuovi brani esclusivi in arrivo in ogni stagione.

Per celebrare l'annuncio della Just Dance 2024 Edition, a partire da oggi fino al 20 giugno, i giocatori della Just Dance 2023 Edition avranno accesso anticipato a "Sail" degli AWOLNATION.

Quest'anno Ubisoft collabora con la World DanceSport Federation per portare Just Dance® alle Olympic Esports Series 2023. I giocatori selezionati scenderanno in pista e si sfideranno su Nintendo Switch durante le finali dal vivo al Suntec Centre di Singapore il 23 giugno. Per saperne di più, visita https://olympics.com/en/esports/olympic-esports-series/dance.

