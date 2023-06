Chiara Ferragni in vacanza a Capri con amici : lusso e polemiche

Nella splendida isola di Capri, Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale di fama mondiale, sta trascorrendo una vacanza indimenticabile in compagnia dei suoi amici e collaboratori più stretti. Questa destinazione è un luogo molto amato dalla giovane imprenditrice, che ha spesso scelto di visitarla in passato. Tuttavia, questa volta ha deciso di godersi l'isola senza la compagnia dei suoi figli e del marito, mostrando ai suoi follower sui social media luoghi da sogno e abiti griffati dal valore di migliaia di euro.

Le immagini di Chiara che sfoggia outfit scollati, bikini minimalisti e ammalianti panorami hanno suscitato una grande polemica nel mondo del web. La sua abitudine di mostrare la sua ricchezza è stata duramente criticata dai suoi follower, che la accusano di essere fuori contatto con la realtà.

Chiara Ferragni, però, non è nuova ad affrontare gli attacchi degli hater online, e anche durante questa vacanza non ha esitato a condividere momenti speciali con i suoi amici e collaboratori. La celebre influencer di 36 anni ha mostrato la magnifica terrazza con vista panoramica, una tavola imbandita a strapiombo e una camera da letto mozzafiato, oltre ai suoi look estivi impeccabili.

Durante il giorno, Chiara opta per outfit casual e informali, ma per la cena al rinomato ristorante Da Paolino, la Ferragni ha scelto un look luminoso che sembra quasi una risposta alle critiche che ha ricevuto. Indossa un elegante completo nero di Magda Butrym, composto da un blazer oversize e pantaloni svasati decorati con delicate applicazioni floreali dal valore di oltre 800 euro. Sotto il blazer, un microtop argentato di Giuseppe Di Morabito dal costo di 1279 euro completa il suo outfit sofisticato e glamour.

