Prime Video annuncia la quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo : il cast e l'adrenalina continuano

Prime Video ha rivelato oggi le anticipazioni sulla quarta stagione del reality thriller originale italiano, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo. Questa nuova edizione vedrà otto personaggi di spicco del panorama italiano mettersi alla prova cercando di sfuggire a un team di "Cacciatori". Tra le celebrità coinvolte ci saranno l'attore Raoul Bova e la moglie, l'attrice Roci´o Mun~oz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez insieme alla sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, il rapper Guè e il cantante Ernia, e infine i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Dopo il grande successo delle Prime tre stagioni, l'edizione di quest'anno di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo promette al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo ricchi di suspense, adrenalina e un pizzico di comicità. I clienti Amazon Prime in Italia potranno godere di questo nuovo contenuto insieme a spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento illimitato, incluso l'accesso a Prime Video, tutto con un unico abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. La quarta stagione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2024.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è un reality thriller che segue un gruppo di celebrità impegnate in una fuga avventurosa in giro per l'Italia, cercando di mantenere l'anonimato e la loro libertà per due settimane, avendo a disposizione risorse limitate. Al loro inseguimento ci saranno analisti, investigatori professionisti, esperti di sicurezza informatica, profiler e human tracker tra i più noti del settore. I "Cacciatori" potranno utilizzare tutti i mezzi legali a loro disposizione, come tracciamenti telefonici, telecamere di sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e accesso alle informazioni utili per la Caccia.

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo è prodotto da Endemol Shine Italy e si basa su una serie originale creata da Shine TV, una rinomata società di produzione britannica.

La quarta stagione dello show Original Celebrity Hunted si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, offrendo agli spettatori un'ampia varietà di contenuti. Tra le produzioni italiane Original di spicco ci sono The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini - Piacere di conoscerti, le due stagioni di The Ferragnez - La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo e FERRO, insieme alle Prime tre stagioni di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo e di LOL: Chi ride è fuori. Inoltre, gli spettatori potranno godersi le acclamate serie Fle

abag e The Marvelous Mrs. Maisel, oltre ai grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Citadel, Argentina 1985, Jack Ryan, The Boys, Borat - Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Senza Rimorso, Good Omens e Carnival Row. Prime Video offre anche contenuti in licenza disponibili in oltre 240 paesi e territori nel mondo, insieme alle esclusive trasmissioni in Italia delle migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League e della Supercoppa UEFA fino alla stagione 2026/27. Tra le prossime produzioni Original già annunciate troviamo Everybody Loves Diamonds e Citadel: Diana, il capitolo italiano dell'universo Citadel.

I clienti Prime potranno guardare Celebrity Hunted S4 tramite l'app Prime Video disponibile su una vasta gamma di dispositivi, inclusi Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV Stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all'app, i clienti avranno la possibilità di scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline, senza costi aggiuntivi oltre all'abbonamento Prime.

