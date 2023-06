Daymare: 1994 Sandcastle - Presentato nuovo trailer

DAYMARE: 1994 SANDCASTLE AL FUTURE GAMES SHOW SUMMER SHOWCASE 2023 CON CONTENUTI ESCLUSIVI







Daymare: 1994 Sandcastle, l'attesissimo sequel dell'acclamato gioco horror Daymare: 1998, ha presentato un esclusivo nuovo trailer che ha terrorizzato tutti al prestigioso Future Games Show Summer Showcase 2023.







In Daymare 1994: Sandcastle la protagonista è l'agente speciale Dalila Reyes, una ex spia del governo ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). Il nuovo trailer offre un'anteprima spettacolare, mostrando il prossimo capitolo della saga dell’orrore.

Un trailer avvincente che lascia inchiodati sulla propria sedia. Il video mostra l’intenso gameplay, gli ambienti e la narrativa mozzafiato, tutti realizzati meticolosamente per offrire un'esperienza horror indimenticabile.









Daymare 1994: Sandcastle porterà il terrore nelle case su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, and Xbox One a partire da Mercoledì 30 Agosto 2023.

Altre News per: daymare1994sandcastlepresentatonuovotrailer