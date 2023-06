L'inferno va di moda con Diablo IV e Han Kjøbenhavn

Il sodalizio globale tra la casa di moda danese Han Kjøbenhavn e Diablo IV di Blizzard Entertainment è stato reso noto durante la Fashion Week di Milano dello scorso febbraio.

Venerdì 9 giugno 2023 i due marchi hanno aggiunto una tappa al loro viaggio creativo con un'installazione artistica ed esperienziale nel flagship store di Han Kjøbenhavn a Soho, a Londra. Anche in questa occasione, è stata riproposta l'atmosfera soffocante e drammatica della sfilata di Milano, mentre le sonorità distopiche e brutali hanno sviluppato un’intensità ancora maggiore grazie alla performance dal vivo di @Berstuk, che ha accompagnato l'audio della sfilata di Milano.

Per l'evento sono state disegnate e realizzate una linea di magliette e una di felpe con cappuccio e a girocollo, entrambe ispirate al merchandise, a cui è stato conferito un aspetto volutamente consunto e sono stati aggiunti degli artwork personalizzati per dare un’immagine vissuta ma, al contempo, originale. Per ottenere ciò, il pesante tessuto di cotone 100% è stato lavorato tramite lavaggio con pietra pomice.

Il fondatore e direttore artistico di Han Kjøbenhavn, Jannik Wikkelsø Davidsen , ha commentato: " La collaborazione con il team di Diablo IV continua a evolversi e l'installazione e l'esperienza che abbiamo creato insieme in occasione del lancio del gioco prendono vita a partire dalle visioni, dall'estetica e dalle prospettive creative della nostra mostra a Milano. Qui si percepisce un'intensità di emozioni che unisce davvero i due mondi ".

" Il mondo di Diablo è tutto una questione d’atmosfera, di conflitto tra la luce e l'oscurità in una landa infernale ” – ha poi aggiunto John Mueller, direttore artistico di Diablo IV – ” e la tonalità dark di Han Kjøbenhavn si sposa perfettamente con Diablo IV. Non vediamo l'ora che i fan possano godere dell’interpretazione che è stata data dell’universo visivo di Diablo nella capsule collection di lancio ".

Nel complesso, l'atmosfera ha offerto un’esperienza visiva di grande impatto emotivo, oltre che estremamente brutale.

