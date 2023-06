Spin Master annuncia BITZEE - primo cucciolo digitale interattivo in 3D

BITZEE

SPIN MASTER ANNUNCIA IL PRIMO CUCCIOLO DIGITALE INTERATTIVO IN 3D CHE “ESCE DALLO SCHERMO” E SI PUO’ DAVVERO TOCCARE

Spin Master - azienda leader a livello mondiale nel settore dell'intrattenimento per bambini, produttrice di fenomeni globali che hanno rivoluzionato il mondo del giocattolo, tra cui il celebre tech toy Hatchimals - ha annunciato il lancio di BITZEE, un'innovazione rivoluzionaria nella categoria dei tech toy e dei digital pet.

I Bitzee sono cuccioli digitali interattivi custoditi all'interno di una custodia viola, che prendono vita attraverso un ologramma colorato che si può toccare e sentire per davvero, introducendo un’esperienza di gioco inedita per i bambini: quella di poter interagire con un cucciolo virtuale in formato 3D, che risponde con reazioni sempre diverse se viene toccato, girato o scosso e, come ogni cucciolo, cresce se viene accudito, amato e nutrito.

"Spin Master ha la reputazione di sviluppare innovazioni uniche e rivoluzionare i modelli di gioco, trasformando il modo in cui i bambini giocano e interagiscono con i giocattoli", ha dichiarato Chris Beardall, President of Toys e Chief Commercial Officer di Spin Master. "Bitzee incarna la nostra volontà di spingerci oltre i confini del gioco, lanciando sul mercato adorabili animaletti digitali che i bambini possono davvero toccare e con cui possono interagire, reinterpretando un'interazione un tempo bidimensionale e arricchendola di colore, giocabilità e collezionabilità".

Bitzee “nasce” come un cucciolo e, come tutti gli animali domestici, ha bisogno di amore e cure per crescere. Le interazioni virtuali consentono di dargli da mangiare, cullarlo per farlo addormentare, farlo giocare ed intrattenerlo. Il cucciolo risponde alle attenzioni con suoni e reazioni sempre diversi, ma, se non gli si dà abbastanza amore, scapperà via. Tuttavia, con un dolcetto e un po' di attenzioni in più, potrà tornare, per farsi nuovamente coccolare e accudire. Quando il misuratore dell'amore è pieno, Bitzee è pronto ad evolversi.

Ogni Bitzee si evolve da piccolo ad adulto fino a Super Bitzee. Quando questo accade, si riceve un premio che permette di far nascere un nuovo piccolo Bitzee: i bambini possono collezionare in un'unica custodia fino a 15 personaggi, tra cui un cagnolino, un riccio e un coniglietto, oltre a personaggi rari (farfalla, barboncino, camaleonte) e leggendari (come l’unicorno).

Ogni volta che un cucciolo crescerà fino a diventare Super Bitzee, inoltre, si sbloccheranno altre funzionalità, tra cui divertenti outfit da fargli indossare o speciali giochi interattivi con cui i bambini potranno sfidarsi anche con i loro amici.

C’è già grandissima attesa in tutto il mondo e le richieste dagli operatori del settore sono già altissime per l’innovativo digital pet di Spin Master che sarà reso disponibile in anteprima durante l’Estate in alcuni paesi come US, Portogallo e Cina mentre il lancio ufficiale in Italia è previsto per settembre.

