Silvio Berlusconi ricoverato a Milano: aggiornamenti sulla sua condizione di salute

Silvio Berlusconi, l'ex premier italiano, è stato ricoverato presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova attualmente nel reparto di degenza ordinaria. Il ricovero è avvenuto per sottoporsi a esami programmati riguardanti la sua condizione di leucemia mielomonocitica cronica.

Dopo un periodo di 45 giorni di degenza, prima in terapia intensiva e poi in reparto ordinario, Berlusconi era stato dimesso tre settimane fa. Tuttavia, ha sviluppato un'infezione polmonare correlata alle complicazioni della leucemia cronica, rendendo necessario il suo nuovo ricovero. Domani era previsto un incontro nella sua villa ad Arcore con il "stato maggiore" del suo partito, Forza Italia.

Secondo il bollettino medico emesso dai Professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, l'attuale ricovero di Silvio Berlusconi è finalizzato all'esecuzione di esami programmati in relazione alla sua condizione ematologica. L'anticipazione di tali controlli è una pratica normale in medicina e non è associata a criticità o allarmi.

Matteo Salvini, leader della Lega e membro del partito di Berlusconi, ha inviato i suoi auguri di pronta guarigione al leader di Forza Italia tramite i social media. Nel pomeriggio, durante una pausa del processo Open Arms a Palermo, Salvini ha telefonato a Berlusconi per chiedere informazioni sulla sua salute. Durante la chiamata, i due hanno anche scherzato sul calcio.

Marina Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e presidente del gruppo Arnoldo Mondadori e Finivest, ha recentemente fatto visita a suo padre presso l'Ospedale San Raffaele. L'ex premier era stato dimesso lo scorso 19 maggio dopo un ricovero di 45 giorni per trattare una complicanza polmonare derivante dalla leucemia mielomonocitica cronica.

